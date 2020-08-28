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梅莎颱風最快今形成 氣象局：至少中颱下周一二最靠近

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
菲律賓東方海面熱帶擾動，今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站
菲律賓東方海面熱帶擾動，今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。圖／取自氣象局網站

菲律賓東方海面熱帶擾動今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓。中央氣象局說，最快今天增強為今年第9號颱風梅莎，不過以明天機會略高一些。強度預估至少中颱，下周一、二會為北部、東半部帶來降雨。

根據氣象局資料顯示，今天凌晨2時該熱帶性低氣壓中心位置在北緯17.0度，東經132.3度，以每小時7公里速度，向西南西進行。中心氣壓1000百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺。

氣象預報員陳伊秀說，該熱帶性低氣壓目前離台灣還有一段距離，在恆春1300公里左右、菲律賓東方海面960到1000公里左右。在日本氣象廳宣布今天凌晨2時形成熱帶性低氣壓後，24小時內就有機會增強為颱風，最快今天有可能增強為梅莎颱風。

陳伊秀說，現在該熱帶秀低氣壓在重整中，預計晚上就會發展得不錯，位置走向往西北邊，在下周一深夜到周二上午通過琉球群島進入東海海域，會經過台灣正東邊外海。

陳伊秀說，以現在路徑跟看法來說，通過時會距離台灣600、700公里左右，有點距離，但確實會比巴威颱風大顆一些。下周一清晨開始影響一整天，下周二白天則到台灣北部外海、浙江外海附近。會為東半部跟北海岸帶來降雨。

至於增強為颱風之後的強度，陳伊說說因為該熱帶性低氣壓持續接近台灣，過來的兩三天都在海面上無法被阻擋，預計至少有中颱強度，強颱則是還要再觀察。海、陸上颱風警報何時發也要看路徑跟屆時靠近外圍時暴風半徑多大。

颱風 氣象局 天氣動態

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