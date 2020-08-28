快訊

傷勢曝光！館長右手臂、大腿小腿各中一槍 倒地還開直播交代「傳承精神」

梅莎颱風最快明天生成！ 吳德榮：強度更甚中颱巴威

聽新聞
test
0:00 / 0:00

梅莎颱風將生成 彭啟明：下周一起接近台灣東方海面

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
在菲律賓東方海面約850公里，台灣東南東方約1100公里海面上，有一個熱帶性低氣壓發展生成。圖／取自氣象局網站
在菲律賓東方海面約850公里，台灣東南東方約1100公里海面上，有一個熱帶性低氣壓發展生成。圖／取自氣象局網站

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天西南風水氣有顯著減少趨勢，不過西南風和海陸風環流交會，南部沿海在清晨還是有明顯降雨。今天南部除了早上的降雨外，仍有局部零星雲系移入，午後熱對流發展也要注意，但將比前兩天雨勢少很多，周末會更為減少，轉為零星的陣雨。

北部昨天發展的熱對流非常強，昨天在台北市的中山區下了超過180毫米的雨量，配合上閃電雷擊，非常劇烈，今天仍有午後雷陣雨發展機會，但可能稍微減弱一些，周末會更減少，但仍有午後陣雨機會。

這波西南風也正在逐漸減弱當中，主要是風勢及水氣，都顯著改變，不過大環境還是西南風。

彭啟明說，在菲律賓東方海面約850公里，台灣東南東方約1100公里海面上，有一個熱帶性低氣壓發展生成，預期可能在明天就有機會正式被命名為今年第9號颱風梅莎（Maysak，柬埔寨提供名稱，是柚木的意思）。

他說，預期未來可能先朝向日本琉球到台灣宜蘭東方海面宮古島附近通過，然後再往韓國附近前進，接近台灣東方海面時間點大約在下周一到周二間。

彭啟明說，但這只是未來的預測，由於太平洋高壓有東退趨勢，未來移動仍受到高壓勢力影響，也不排除較接近宮古島附近，對台灣東部海域影響較為顯著，目前海溫或低壓環流的發展，很有利於颱風快速成長。下周一、周二在東部或東北部的海域有水上活動，務必要留意可能有較大浪高，或要注意可能有長浪發生。

台灣的天氣也因為這個颱風連動影響，大致上若不是直接侵襲，除了要注意東半部及東北部受到颱風環流影響，可能風勢較大，反要留意是否有下沉氣流發展，各地會較熱，也仍有午後雷陣雨發展機會。

彭啟明 颱風 天氣動態

延伸閱讀

颱風都避開台灣？ 彭啟明：比平均值少很多是警訊

巴威颱風可能周日形成 彭啟明分析對台影響程度

高溫炎熱 彭啟明：周末轉偏西南風、雷陣雨持續

彭啟明：今天起到周末 午後雷陣雨將顯著增加

相關新聞

梅莎颱風最快明天生成！吳德榮：強度更甚中颱巴威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，美國(GEFS)系集模式模擬及多國系集模式模擬皆...

移緩濟急 安心旅遊撐到9月底

卅九億元的安心旅遊預算即將用罄，可能提前喊卡，交通部長林佳龍為此向行政院喊話，希望可加碼補助預算，以維持原定計畫執行到十...

新聞眼／「蘇卡龍」暗藏政治派系角力

安心旅遊補助經費探底，交通部長林佳龍擬出三方案，向行政院隔空喊話爭取加碼。行政院長蘇貞昌告誡交通部「人民血汗錢應花在刀口...

還有5萬團要出 安心旅遊提前喊卡 「旅遊業崩盤」

安心旅遊補助經費快見底，行政院雖出手同意交通部移緩濟急，讓補助措施可持續到九月底。但中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理...

文旦護盤 農委會發柚香券、收購次級品

各地文旦陸續採收，為避免盛產崩盤，農委會去年首度啟動全國次級品收購，卻遭披露大量棄置於花蓮空地，形成壯觀「文旦海」，事後...

「梅莎」最快明形成 中颱機率高

受西南風增強影響，南部前天凌晨起出現連續性雨勢，北部昨午後也出現豪雨等級的雷陣雨。中央氣象局說，今天白天降雨趨緩，不過要...

梅莎颱風將生成 彭啟明：下周一起接近台灣東方海面

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天西南風水氣有顯著減少趨勢，不過西南風和海陸風環流交會，南部...

健康你我他╱毛巾飲品放保冷袋 冰冰涼涼

夏天炙熱難耐。灼人的熱浪，體感溫度之高，令人窒息。

AI輔助「早覺醫療」 比預防醫學更省錢

「早覺醫療」是醫療AI的新戰場，運用大數據分析個人健康型態，比預防醫學的概念更前端。

夏天猛灌啤酒 易胖也傷肝

夏天高溫炎熱，許多人愛喝冰涼啤酒消暑，一杯接著一杯咕嚕咕嚕喝下肚，一不小心啤酒容易喝過量，恐引發肥胖、高血脂、脂肪肝、酒...

醫學辭典╱雷氏症候群 好發於孩童

台灣民國70年、80年盛行的雷氏症候群，好發於孩童，幾乎沒有成年個案，目前醫界仍然無法確定其致病因素，但據流行病學調查，...

我的經驗／2歲發燒 過度治療險致命

口述／書田診所家庭醫學科主治醫師陳柏臣

熱門新聞

「太強了不歡迎！」 鄭明典示警：下周有個大颱風

梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

農遊券2.0下周四開跑！買600元柚子送250元柚香禮券

梅莎颱風將生成 彭啟明：最快下周一接近台灣東部海面

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。