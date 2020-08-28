梅莎颱風將生成 彭啟明：下周一起接近台灣東方海面

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，今天西南風水氣有顯著減少趨勢，不過西南風和海陸風環流交會，南部沿海在清晨還是有明顯降雨。今天南部除了早上的降雨外，仍有局部零星雲系移入，午後熱對流發展也要注意，但將比前兩天雨勢少很多，周末會更為減少，轉為零星的陣雨。

北部昨天發展的熱對流非常強，昨天在台北市的中山區下了超過180毫米的雨量，配合上閃電雷擊，非常劇烈，今天仍有午後雷陣雨發展機會，但可能稍微減弱一些，周末會更減少，但仍有午後陣雨機會。

這波西南風也正在逐漸減弱當中，主要是風勢及水氣，都顯著改變，不過大環境還是西南風。

彭啟明說，在菲律賓東方海面約850公里，台灣東南東方約1100公里海面上，有一個熱帶性低氣壓發展生成，預期可能在明天就有機會正式被命名為今年第9號颱風梅莎（Maysak，柬埔寨提供名稱，是柚木的意思）。

他說，預期未來可能先朝向日本琉球到台灣宜蘭東方海面宮古島附近通過，然後再往韓國附近前進，接近台灣東方海面時間點大約在下周一到周二間。

彭啟明說，但這只是未來的預測，由於太平洋高壓有東退趨勢，未來移動仍受到高壓勢力影響，也不排除較接近宮古島附近，對台灣東部海域影響較為顯著，目前海溫或低壓環流的發展，很有利於颱風快速成長。下周一、周二在東部或東北部的海域有水上活動，務必要留意可能有較大浪高，或要注意可能有長浪發生。

台灣的天氣也因為這個颱風連動影響，大致上若不是直接侵襲，除了要注意東半部及東北部受到颱風環流影響，可能風勢較大，反要留意是否有下沉氣流發展，各地會較熱，也仍有午後雷陣雨發展機會。