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梅莎颱風最快明天生成！ 吳德榮：強度更甚中颱巴威

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梅莎颱風最快明天生成！ 吳德榮：強度更甚中颱巴威

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
美國(GEFS)系集模式模擬(左圖，取自tropical tidbits)，及多國模式模擬(右圖，取自typhoon2000)皆顯示，梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向東北往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」
美國(GEFS)系集模式模擬(左圖，取自tropical tidbits)，及多國模式模擬(右圖，取自typhoon2000)皆顯示，梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向東北往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，美國(GEFS)系集模式模擬及多國系集模式模擬皆顯示，菲律賓東方海面有熱帶低壓醞釀中，明天即有機率發展為今年第9號颱風梅莎。未來其經過海溫高、風切小的環境，時間較長，故模擬強度更甚於中颱巴威。

他說，最新系集模式模擬路徑顯示，梅莎大致通過琉球至宮古島一帶、經東海、再轉向東北往韓國方向，直接侵襲台灣的機率很低。但因有理論上的不確定性，模式仍將持續調整其與台灣的相對距離，並決定其外圍環流對北台灣的影響程度，應繼續觀察。

今天西南風挾帶水氣雖略減，迎風面南部、中部仍有局部強對流發展，伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨及局部性大雨、豪雨的機率；北台灣午後有局部陣雨或雷雨，亦有大雷雨發生的機率，應注意防範。北部24至36度、中部23至33度、南部24至32度、東部23至35度。

明天風向轉變，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨，各地高溫略升。

周日晚起至下周二颱風的外圍雲系為北台灣帶來降雨的機率，高溫略降；中南部午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周三、周四西南風迎風面的南部、中部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是高溫炎熱的天氣。

菲律賓東方海面有熱帶低壓醞釀中。圖／取自氣象局網站
菲律賓東方海面有熱帶低壓醞釀中。圖／取自氣象局網站

高溫 颱風

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