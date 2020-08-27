獨／菸防法修正案最快下周送衛福部 拼下會期立院審議

《菸害防制法》修正草案於上月28日預告期滿，衛福部國健署當時表示細節得再討論。如今一個月過去，國健署菸害防制組簡任技正呂孟穎表示，草案已經內部法規會專家討論後修正中，最快下周送至衛福部，力拼下會期順利送進立法院審議。

國健署5月29日預告《菸害防制法》修正草案，特增列「類菸品」，並明文禁止「類菸品」的製造、輸入、販賣、供應、使用、展示及廣告，以杜絕電子煙及其他類菸品對於國民健康的危害，並祭出重罰，最重可處1千萬元以上5千萬元以下罰鍰。同時也把吸菸年齡門檻從18歲提高至20歲，酒吧、夜店也將納入禁菸場所。

國健署原將電子煙、加熱菸都歸類為「類菸品」，但7月28日預告期滿時，國健署表示收到4000多件意見信，將彙整所有意見後，研討條文修正處與適法性，請專家會議討論後，將修法草案送衛福部後，再送行政院。

呂孟穎時表示，菸防法草案本周已經內部法規會專家討論完成，預告時修正如增訂類菸品定義等要點，目前維持不變，主要是做文意修正，待性平程序會議討論後，預計最快下周或下下周會將修法草案送至衛福部。

至於是否能下會期如期送進立院審議？呂孟穎說，「這也是我們的目標，會力拼下會期（今年九月）順利送進立法院審議。」

※ 提醒您：抽菸，有礙健康