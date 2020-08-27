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全家聯手青農賣文旦 全台3千多家分店LINE團購

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲（左2）今天出席記者會促銷文旦。記者吳姿賢／攝影
農委會主委陳吉仲（左2）今天出席記者會促銷文旦。記者吳姿賢／攝影

農委會輔導青年柚農開拓市場通路，雲林縣斗六青農分會首度與全家便利商店合作，共同推出文旦柚禮盒，今日首發上市，即日起在全台3000多家全家便利商店各分店，民眾可透過店長LINE團購群組預購。

陳吉仲今天出席促銷記者會表示，距離中秋節還有一個多月，將全力針對全國文旦促銷，今年外銷不受疫情影響將超過五千公噸，比去年還要多，目前已經賣到新加坡，明天還會首度銷售到日本，未來持續出口到華人市場，透過外銷拉抬價格。

陳吉仲說，今年發放五百萬張農遊券，創造很大經濟效益，打算針對文旦推出柚香禮券，只要在全台灣各地購買滿額柚子，就會加碼贈送禮券，下周四將正式推出公告，希望民眾支持文旦產業永續發展。據了解，柚香禮券將為買六百元送兩百五十元，每人限用身分證字號申請一次。

農委會表示，國產文旦柚富含維生素A、B1、B2、C及膳食纖維、果膠、有機酸、礦物質等，飯後吃文旦柚不但均衡營養，更可去油解膩。斗六青農今年首度與全家便利商店合作，果園通過產銷履歷驗證，並導入數據化栽培管理、樹上甜度分級制度及冷氣儲存等創新作法，種出高品質文旦柚，兼顧果品安全及良好儲存品質。

再一個多月就是中秋節，農委會說明，民眾可透過全家便利商店全台3000多家分店長LINE團購群組，今起至9月16日止，可預購甜度10度以上3公斤文旦，以及甜度13度以上2.4公斤柚‧醋文旦的限量禮盒。

文旦 中秋節

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