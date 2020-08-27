全家聯手青農賣文旦 全台3千多家分店LINE團購

「大膽？有些人會稱之為瘋狂」，這句片中台詞，恰巧足以描述克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）導演撲朔迷離的最新力作——《天能》（Tenet）。它壯闊而迷人的實景畫面、規模浩大的實際特效和動作場景，以及只有諾蘭能夠駕馭的野心，都讓《天能》成為一部令人讚嘆弗如、非看不可——且必須在越大的銀幕上越好——的極致視聽饗宴。

2020-08-27 17:58