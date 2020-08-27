回響╱動展法實施有疏漏 農委會擬重啟修訂

聯合報系願景工程今天推出「現代動物園」專題報導，揭露《動物展演管理辦法》將滿一年，全台拿到許可證的業者僅兩家；而不少咖啡店、農場等商家飼養可愛動物招攬生意是否納管，中央和地方說不清。農委會回應，目前已在徵詢地方政府意見，盤點執法的癥結點，期盼下半年修訂管理辦法，讓法更完整。

子法上路快一年，問題重重，農委會畜牧處動保科科長鄭祝菁說，一個新法令通過能否符合社會期待，本就須持續檢視，近兩個月已發文給各縣市政府提供執法上的檢討建議，目前已有收到11個縣市回覆，主要癥結點就是浣熊咖啡店等場所是否納管。

鄭祝菁說，待收到其他縣市的回函後，將會做意見彙整，啟動修訂作業。她強調，農委會並非不處理，而是正在處理中。

願景工程的「現代動物園」數位報導，聚焦檢討展演動物的動物福利問題。結合影像和文字呈現：動物園並非動物的「快樂天堂」；不讓鳥飛，所以紅鶴被「剪翅」、柵欄裡的馬來熊等動物出現不斷踱步等刻板行為。動物園讓野生動物來到遊客眼前，卻可能扭曲動物天性、犧牲動物福利。是現代動物園宣稱「教育」功能，最該省思的一環。

六年前，台中天馬牧場明星動物「阿河」意外摔死，催生出《動保法》修法，農委會並在去年九月頒布《動物展演管理辦法》。

面對執法一年，通過許可證業者寥寥無幾，鄭祝菁說，展演動物物種太多，很複雜，不像犬貓議題，是地方動保執法人員有能力判斷的，展演動物業的申請須仰賴各領域專家協助審查，時間就會比較長。

她說，為了讓資訊公開透明，農委會的動物保護資訊網將開設專區，比照寵物業者的模式，通過審核、拿到許可證的展演動物業者將直接公告在上，方便民眾、動保團體掌握最新資訊。