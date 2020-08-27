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ACE袋包來助攻！讓你大步走出戶外 感受台灣山林之美
隨著國境解封遙遙無期，在台灣旅行成為顯學，ACE BAGS & LUGGAGE也因應不同旅行方式，推薦適合的袋包和旅行箱。而American Tourister與抗菌品牌Microban®合作推出抑菌旅行配件系列，讓安心旅遊成為標準配備。
ACE BAGS & LUGGAGE觀察到台灣消費者對於旅行精緻度的講究，更重視旅行商品的質感與機能性。所以提出了合適的袋包與旅行箱產品供選購，像是根據火車及高鐵的座椅尺寸為設計參考的Railip系列行李箱，可輕鬆置於自己座位腳前的空間，不影響旅程中的乘坐舒適度、也無須擔心行李離開自己的視線。尺寸輕巧不笨重，上下車搬運都輕鬆便捷。Sporvel2系列袋包，無論是後背包還是隨身小包，內袋備有拉鍊袋及網袋，收納規劃也極為完善，適合喜歡健行踏青的族群。
因為疫情讓國人格外注重衛生，各種防疫消毒用品也陸續出籠，所以American Tourister與抗菌品牌Microban®合作推出抑菌旅行配件系列，也受到市場矚目。American Tourister運用Microban®抑菌科技製成抑菌收納組以及抑菌行李箱套，擁有科學研究結果背書，證實能有效減少表面99.9%細菌滋生及擁有抑菌效果。抑菌收納組可收納外出必備的口罩，附有乾洗手隨身空瓶，消費者可自行補充並隨身攜帶。使用抑菌行李箱套則能避免行李於旅途中沾染有害微生物並且減少細菌滋生，耐用且方便清潔。
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