ACE袋包來助攻！讓你大步走出戶外 感受台灣山林之美

隨著國境解封遙遙無期，在台灣旅行成為顯學，ACE BAGS & LUGGAGE也因應不同旅行方式，推薦適合的袋包和旅行箱。而American Tourister與抗菌品牌Microban®合作推出抑菌旅行配件系列，讓安心旅遊成為標準配備。

ACE BAGS & LUGGAGE觀察到台灣消費者對於旅行精緻度的講究，更重視旅行商品的質感與機能性。所以提出了合適的袋包與旅行箱產品供選購，像是根據火車及高鐵的座椅尺寸為設計參考的Railip系列行李箱，可輕鬆置於自己座位腳前的空間，不影響旅程中的乘坐舒適度、也無須擔心行李離開自己的視線。尺寸輕巧不笨重，上下車搬運都輕鬆便捷。Sporvel2系列袋包，無論是後背包還是隨身小包，內袋備有拉鍊袋及網袋，收納規劃也極為完善，適合喜歡健行踏青的族群。