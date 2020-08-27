9月3日軍人節 穿軍服遊義大世界「免費」！

歡慶九三軍人節，義大世界推出「軍人優惠專案」，9/1至12/31全民玩樂園只要699元(原價899元)，再加送100元園區商品餐飲抵用券，並加碼「軍人專案」。9月全月，凡現役軍人、海巡署、軍校生、替代役、榮民等符合資格對象者，本人持相關證件即可享599元優惠購票入園，隨行的12歲以下兒童只要293元。

此外，為擴大響應九三軍人節，義大遊樂世界特別於9月3日「軍人節當天」，開放只要身穿軍服者，可以免費入園，暢玩亞洲最大樂園VR主題館，與全台最大室內親子遊樂館，還有各種精彩活動表演。

9月除了軍人節，還有教師節，義大皇家酒店與義大天悅飯店都推出軍公教住房優惠。義大皇家酒店「秋義旅行濃」專案自9/1至10/31的周日至四平日，憑軍公教證件入住一晚含早餐及自助式吃到飽晚餐，雙人4,400元，同時享有升等雅緻家庭房的加碼禮遇。另外，天悅飯店推出「初秋愛旅行」，軍公教人員可以雙人優惠價3,600+10%，入住溫馨家庭房一晚，並附早餐兩客及天悅「喜悅食堂」晚餐兩客。

義大世界購物廣場為回饋鄰近縣市E卡會員，9/4至9/30，凡設籍於台南市、高雄市、屏東縣的民眾憑E卡+身分證，即可兌換義大摩天輪搭乘券乙張，限量3,000張，數量有限，送完為止。義大遊樂世界也提供60歲以上長者本人99元的超優惠票價(需搭配一名成人699元入園)。