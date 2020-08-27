大稻埕煙火秀周六登場 北市7觀賞點捕捉最美畫面

2020大稻程煙火秀延至本周六，若天候狀況良好，預期大稻埕碼頭將擠滿人潮，北市水利處表示，除了碼頭外，還有多個地點適合觀賞，包含台北橋、老地方觀機平台、迪化運動公園等可欣賞煙火。

北市水利處指出，煙火主要施放地點位在大稻埕碼頭的延平河濱公園3至5號水門，最佳觀賞點就在大稻埕碼頭廣場，但人潮最多，在疫情期間建議民眾可至延平公園、忠孝橋及台北橋等地欣賞。

其中，台北橋能看到整個大稻埕煙火的正面區域，不少攝影好手都會提前至此處架設相機，捕捉絕佳照片；劍潭山步道的老地方觀機平台，除了是著名觀賞飛機的地點外，還可遠眺101大樓、基隆河、大佳河濱公園，不但能看到煙火也能觀賞台北夜景。

另外也可以前往迪化運動公園，園內半弧型構鋼索、營造出「拱門」意象的跨堤景觀平台，東望台北101大樓、西眺三重、蘆洲、南觀大稻埕碼頭、北賞大屯山，日落時可欣賞淡水河夕照，夜間配上LED燈光別有一番風情，是台北市區內難得觀賞美景的秘密基地。

藍色水路也有推出大稻埕夜航遊淡水河行程，北市交通局指出，船運業者周六晚間6點20分及7點50分開航，可悠遊欣賞淡水河橋梁光雕，並觀看大稻埕煙火。