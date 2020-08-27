2020大稻埕煙火秀延至本周六 部分道路交管民眾須留意

原訂上周六舉辦的北市「2020大稻埕情人節」，因颱風延期至本周六，因應施放煙火及舞台活動，當天會場周邊不易停車且實施交通管制，北市公共運輸處建議，可多利用大眾運輸前往會場，並提前查詢公車行駛及到站時間，避免行程受到影響。

公運處指出，民眾可搭乘捷運至北門站3號出口，沿鄭州路步行約250公尺至3號水門進入會場；捷運雙連站下車者，可從2號出口旁「馬偕醫院」（往西）公車站，搭乘811或民生幹線公車至「靜修女中」站下車，再沿民生西路步行至5號水門進入會場。

若於捷運大橋頭站下車民眾，可在2號出口往南公車站搭乘2、215、223、288、300、302、304重慶線、757及重慶幹線公車，至「民生重慶路口」站下車，沿民生西路步行至5號水門進入會場。

公運處表示，活動當天原行經交管區域內及周邊道路的公車及客運將配合交管，從晚間6時起分2階段改到行駛，並取消停靠部分公車站；

因應大稻埕碼頭交通及水門晚間6時至11時管制，行經大稻埕碼頭的公車路線將改到行駛並取消部分公車站，民眾須改至鄰近公車站或改道動線沿線公車站乘車。

公運處表示，因交管改道而停用的站位，民眾可於「大台北公車」網頁、手機版網頁及智慧型站牌查看，停用站位的到站資訊將顯示「交管不停靠」，該資訊也同步提供APP業者介接發布。