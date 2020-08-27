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AI輔助醫療催生「早覺醫療」 北醫大研究登國際期刊

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
乳癌為台灣女性健康的頭號殺手，每年新增個案約萬人。圖／本報資料照片
乳癌為台灣女性健康的頭號殺手，每年新增個案約萬人。圖／本報資料照片

醫療AI的新戰場「早覺醫療」，近期不斷被討論，運用大數據分析個人健康型態，比預防醫學的概念更省錢也更前端。

台北醫學大學醫學科技學院教授李友專、北醫大公共衛生學院助理教授烏斯瑪與麻省理工學院合作，撰寫「人工智慧如何讓醫療更加領先？」論文，於8月刊登於「醫學網路研究期刊」。李友專表示，早覺醫療（Ealier Medicine）是全新概念，與預防醫學不同，兩者就像近期爭論不休的精準篩檢與普篩，早覺醫療針對高風險族群，再依照指標找出罹病人口，預防醫學則針對高風險族群全面篩檢。

乳癌篩檢為例，現行篩檢模式針對45歲以上女性，即使高風險族群全面做免費的乳房攝影，1000人抓出5人罹患乳癌，對其他995人而言，等於是白檢查了。

早覺醫療則是先把1000人找來，透過大數據分析健康模式與型態，最後可能只有200人需做乳房攝影，同樣能抓到5名罹患乳癌的女性，費用減少了，民眾也不必多暴露在X光之下。

李友專表示，早覺醫療有三個「及早」，一是預防要及早，二是急性症狀治療要及早，三是過了急性期後，長期照護要及早。

目前研究團隊也研究，針對高風險罹癌族群，使用健保資料庫初篩罹癌機率，搭配受試者提供生活習慣、運動習慣、飲食習慣，進行預測，了解罹癌可能性及目前是否已經罹癌。

乳癌

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