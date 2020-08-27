快訊

漢光聯兵營之外：台澎金馬作戰責任區的狙擊與反狙擊

捷克90人訪團來黃珊珊批荒腔走板 蘇貞昌：沒講好就好好講

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛滋焦慮調查 近五成民眾對共餐、共用浴室仍焦慮

聯合報 / 記者簡浩正/台北即時報導
台北榮總感染科醫師林錫勳表示，HIV其實包括唾液、汗水與排泄物都沒有感染力，而蚊蟲叮咬時極微量血液亦不足以傳播病毒。記者簡浩正／攝影
台北榮總感染科醫師林錫勳表示，HIV其實包括唾液、汗水與排泄物都沒有感染力，而蚊蟲叮咬時極微量血液亦不足以傳播病毒。記者簡浩正／攝影

台灣露徳協會、台灣感染誌協會公布「愛滋認知與焦慮程度大調查」，發現民眾雖對於愛滋認知積分平均7.7分（滿分10分），但大家仍然擔心被感染，因此非常焦慮，約五成民眾對於與感染者同桌共餐、共用浴室時感到焦慮，得知前一位就醫者為感染者時，焦慮感更提升至7成。

研究也發現，一旦了解國際共識「U=U」，即測不到病毒即不具傳染力之後，有四成五民眾的恐懼可被化解。

台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）為2030年終結愛滋，2020年的目標是「90-90-90」，即90%感染者了解自己感染狀況、知道可接受良好醫療照顧、病毒量可成功受抑制。為提升感染者生活品質，UNAIDS更進一步提出了第四個90，即「90%病毒量受抑制的感染者有良好的健康相關生活品質」。

衛福部疾管署統計，台灣愛滋防治已達成「88-92-95」的優異成績。但古佳蓓說，台灣雖在三個90目標表現優異，但調查發現，民眾對傳染途徑認知仍存在誤解，近三成認為蚊蟲叮咬具感染力、二成三認為捐血為過去常見感染原因、一成六認為愛滋為飛沫傳染等。雖然對傳染途徑的認知提升，但對感染者同桌共餐、打噴嚏等，卻非常焦慮，對親吻的焦慮程度更提高至8成4。

台灣感染誌協會秘書長陳威圻分析，多數人未接觸過感染者，對不熟悉的事物有恐懼之心。台灣愛滋病學會常務理事、台北榮總感染科醫師林錫勳表示，其實包括感染者的唾液、汗水與排泄物，都沒有感染力，至今從未有透過唾液、汗水、排泄物導致感染案例，蚊蟲叮咬時也不足以傳播病毒。

古佳蓓說，調查結果顯示，約半數民眾不了解「U=U」，但經解釋後，4成5對於感染者態度轉為較為不恐懼，可見U=U觀念建立，有助於化解大眾對於感染者的排斥，減少標籤化。林錫勳表示，要化解社會歧見，感染者也有積極治療的責任，需穩定地服藥與定期檢測病毒量，才能維持「病毒量測不到」的狀態。

露徳協會與感染誌協會也共同呼籲，希望透過「U=U」宣導，讓民眾更加理解HIV，降低焦慮與恐懼；感染者也應積極接受治療、穩定就醫。愛滋認知與焦慮程度大調查，由台灣露徳協會、台灣感染誌協會於今年六月時進行民眾網路問卷調查，年齡層介於18到70歲間，男女比例各半，共計697份問卷。

露徳協會與感染誌協會等單位共同呼籲，希望透過「U=U」宣導，讓民眾更加理解HIV，降低焦慮與恐懼；感染者也應積極接受治療、穩定就醫。記者簡浩正／攝影
露徳協會與感染誌協會等單位共同呼籲，希望透過「U=U」宣導，讓民眾更加理解HIV，降低焦慮與恐懼；感染者也應積極接受治療、穩定就醫。記者簡浩正／攝影
台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，民眾對HIV傳染途徑認知有進步但仍存在誤解。記者簡浩正／攝影
台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，民眾對HIV傳染途徑認知有進步但仍存在誤解。記者簡浩正／攝影

愛滋病 衛福部

延伸閱讀

被感染者咬會得愛滋？「愛滋條例」第21條與常見迷思 ft. 林宜慧

印尼愛滋女趴趴走還有多名男友 嘉義縣專勤隊布線追查

相關新聞

大稻埕煙火秀周六登場 北市7觀賞點捕捉最美畫面

2020大稻程煙火秀延至本周六，若天候狀況良好，預期大稻埕碼頭將擠滿人潮，北市水利處表示，除了碼頭外，還有多個地點適合觀...

2020大稻埕煙火秀延至本周六 部分道路交管民眾須留意

原訂上周六舉辦的北市「2020大稻埕情人節」，因颱風延期至本周六，因應施放煙火及舞台活動，當天會場周邊不易停車且實施交通...

18縣市續發豪大雨特報 北北基宜南高屏慎防豪雨

中央氣象局針對18縣市發布豪雨、大雨特報。受到西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台北市、新北市、基隆市、...

安心旅遊提前喊卡 恐有上百家旅行業倒閉、上萬人失業

安心旅遊經費話題持續延燒，不滿原本規劃到十月底的補助，有可能提前喊卡，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會、中華民國旅行業...

蘇揆：幫忙安心旅遊 但若有更需紓困產業會花在刀口上

安心旅遊經費探底，行政院長蘇貞昌今表示，如果真有需要，還是要極盡一切力量幫忙，但如果斟酌結果後，有更需紓困的產業，該把錢...

後年起中小學冷氣免費吹？教部只打算補助4個月

教育部7月初宣布，已爭取到行政院前瞻計畫323億元預算，中小學2022年夏天前班班都會裝好冷氣，多出的使用費由政府負擔。...

AI輔助醫療催生「早覺醫療」 北醫大研究登國際期刊

醫療AI的新戰場「早覺醫療」，近期不斷被討論，運用大數據分析個人健康型態，比預防醫學的概念更省錢也更前端。

諾蘭新片《TENET天能》：極度燒腦的時空旅人版007

「大膽？有些人會稱之為瘋狂」，這句片中台詞，恰巧足以描述克里斯多夫諾蘭（Christopher Nolan）導演撲朔迷離的最新力作——《天能》（Tenet）。它壯闊而迷人的實景畫面、規模浩大的實際特效和動作場景，以及只有諾蘭能夠駕馭的野心，都讓《天能》成為一部令人讚嘆弗如、非看不可——且必須在越大的銀幕上越好——的極致視聽饗宴。

造福552糖友！台中榮總院長領軍攜物聯網打造照護平台

台中榮總為照顧糖尿病患，由糖尿病專長的台中榮總院長許惠恒領軍，與全球物聯網智能系統大廠研華公司、工研院合作，打造創新智慧...

愛滋焦慮調查 近五成民眾對共餐、共用浴室仍焦慮

台灣露徳協會、台灣感染誌協會公布「愛滋認知與焦慮程度大調查」，發現民眾雖對於愛滋認知積分平均7.7分（滿分10分），但大...

亞太社創高峰會近20國與會 早鳥票8月31日截止

亞洲最大規模社會企業論壇「亞太社會創新高峰會」9月21日至25日登場，今年度雖面臨新冠肺炎影響，活動由線下改為線上直播，...

連兩天降雨逾120毫米 台南南化水庫蓄滿溢流

受西南氣流影響，台南雨勢不斷，在降雨前蓄水量已逾9成的南化水庫，因這兩天集水區降雨量逾120毫米，今天中午終於蓄滿溢流，...

熱門新聞

「太強了不歡迎！」 鄭明典示警：下周有個大颱風

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。