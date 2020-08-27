愛滋焦慮調查 近五成民眾對共餐、共用浴室仍焦慮
台灣露徳協會、台灣感染誌協會公布「愛滋認知與焦慮程度大調查」，發現民眾雖對於愛滋認知積分平均7.7分（滿分10分），但大家仍然擔心被感染，因此非常焦慮，約五成民眾對於與感染者同桌共餐、共用浴室時感到焦慮，得知前一位就醫者為感染者時，焦慮感更提升至7成。
研究也發現，一旦了解國際共識「U=U」，即測不到病毒即不具傳染力之後，有四成五民眾的恐懼可被化解。
台灣露徳協會副秘書長古佳蓓表示，聯合國愛滋病規畫署（UNAIDS）為2030年終結愛滋，2020年的目標是「90-90-90」，即90%感染者了解自己感染狀況、知道可接受良好醫療照顧、病毒量可成功受抑制。為提升感染者生活品質，UNAIDS更進一步提出了第四個90，即「90%病毒量受抑制的感染者有良好的健康相關生活品質」。
衛福部疾管署統計，台灣愛滋防治已達成「88-92-95」的優異成績。但古佳蓓說，台灣雖在三個90目標表現優異，但調查發現，民眾對傳染途徑認知仍存在誤解，近三成認為蚊蟲叮咬具感染力、二成三認為捐血為過去常見感染原因、一成六認為愛滋為飛沫傳染等。雖然對傳染途徑的認知提升，但對感染者同桌共餐、打噴嚏等，卻非常焦慮，對親吻的焦慮程度更提高至8成4。
台灣感染誌協會秘書長陳威圻分析，多數人未接觸過感染者，對不熟悉的事物有恐懼之心。台灣愛滋病學會常務理事、台北榮總感染科醫師林錫勳表示，其實包括感染者的唾液、汗水與排泄物，都沒有感染力，至今從未有透過唾液、汗水、排泄物導致感染案例，蚊蟲叮咬時也不足以傳播病毒。
古佳蓓說，調查結果顯示，約半數民眾不了解「U=U」，但經解釋後，4成5對於感染者態度轉為較為不恐懼，可見U=U觀念建立，有助於化解大眾對於感染者的排斥，減少標籤化。林錫勳表示，要化解社會歧見，感染者也有積極治療的責任，需穩定地服藥與定期檢測病毒量，才能維持「病毒量測不到」的狀態。
露徳協會與感染誌協會也共同呼籲，希望透過「U=U」宣導，讓民眾更加理解HIV，降低焦慮與恐懼；感染者也應積極接受治療、穩定就醫。愛滋認知與焦慮程度大調查，由台灣露徳協會、台灣感染誌協會於今年六月時進行民眾網路問卷調查，年齡層介於18到70歲間，男女比例各半，共計697份問卷。
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