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亞太社創高峰會近20國與會 早鳥票8月31日截止

聯合報 / 記者許詩愷／即時報導
行政院政務委員唐鳳將在亞太社創高峰會登台主講，他曾稱讚本屆活動和全球最大社企活動「社會企業世界論壇」合作，是一次難得經驗。圖／報系資料照片
行政院政務委員唐鳳將在亞太社創高峰會登台主講，他曾稱讚本屆活動和全球最大社企活動「社會企業世界論壇」合作，是一次難得經驗。圖／報系資料照片

亞洲最大規模社會企業論壇「亞太社會創新高峰會」9月21日至25日登場，今年度雖面臨新冠肺炎影響，活動由線下改為線上直播，但主辦方擴大邀請60位國內外嘉賓與談，攜手各社創組織打造虛擬市集。399元早鳥票資格即將於8月31日截止，前一千名購票者更能免費獲得「社會企業世界論壇」線上票券。

今年度的高峰會由 Impact Hub Taipei 社會影響力製造所主辦，協同行政院、星展銀行、聯合報系願景工程共同策動，以「想響亞洲 Reimagine」為題，希望透過社會創新的能量開啟亞洲的新想像，今年已是第三屆，並累積破千人參與。本次主題「想響亞洲」承襲前兩年「明日亞洲」及「啟動亞洲」宗旨，盼能循序漸進，擴大台灣的社會創新能量，替亞洲開啟社創新版圖。

Impact Hub Taipei指出，新冠肺炎不只未打斷他們舉辦高峰會的決心，反而激發出許多創意。過往實體活動有場地人數及設備限制，今年透過網路邀請近20國、共60位國內外講者，進化成無國界、無時間限制的「線上論壇」，可促成講者和參與者多多交流。

線上論壇只是第一步，為重現高峰會現場的熱鬧風景，Impact Hub Taipei還在網站中打造了虛擬市集，從食農創新、地方創生、創新培力、環境保護、婦女增能、銀髮長照、弱勢就業等議題出發，邀請符合這七大理念的非營利組織和企業進行策展，供參與者們認識各團隊，換取商品優惠券。

高峰會一天一主題，分為「行動力、影響力、永續力、解決力、生態力」五面向，講者包含致力於「零血汗奴工」巧克力的荷蘭「東尼的寂寞巧克力」國際發言人Ynzo van Zanten，行政院政務委員唐鳳和Impact Hub Global執行長Gabriela Gandel等新創界人物。

今年度更首次與全球規模最大的「社會企業世界論壇（SEWF）」合作，8月31日前購買早鳥票僅需399元；若是前一千名購票者，也可取得價值超過2,000元的SEWF線上票券。

「臺灣因為社會企業的多元發展，受到國際社群關注，對亞太地區及全球皆有舉足輕重的影響。」Impact Hub Taipei表示，盼本次高峰會完成的各項數位創舉，能成為社創界的下一哩路。

亞太社創高峰會集結近20國、共60名社會創新領域講者，盼促成台灣有志之士和國際專家交流。圖／Impact Hub Taipei提供
亞太社創高峰會集結近20國、共60名社會創新領域講者，盼促成台灣有志之士和國際專家交流。圖／Impact Hub Taipei提供
「東尼的寂寞巧克力」致力於生產公平貿易食品，其發言人將參與亞太社創高峰會分享經驗。圖／Impact Hub Taipei提供
「東尼的寂寞巧克力」致力於生產公平貿易食品，其發言人將參與亞太社創高峰會分享經驗。圖／Impact Hub Taipei提供

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