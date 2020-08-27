全台首創用手機上課考核 首批「科技月嫂」出線

國內到宅照護母嬰的「月嫂」需求大，但月嫂培訓過去著重面對面教學，須集中上課，舟車勞頓才能完成課程，人才養成無法足夠普及，加上後疫情時代，採用居家月嫂服務的產婦大增三成，帶動產業業績成長，月嫂服務產業產生大量人力需求，傳承百年的知名月嫂服務品牌「廣和愛月姊」趁勢瞄準商機，與國內數位化課程專家「勝典科技」，共組O2O培訓團隊，打造全方位月嫂人才發展計畫。

業者表示，這套O2O科技培訓課程，是擷取實體授課與數位化課程兩者優點，參與學員只要在家，用手機掃QR CODE，就能完成線上數位課程，並在特定時間參與線上直播課，透過線上學習完成初步線上考核後，才能到現場參加實體考核，這套課程也吸引十多位有志成為月嫂的民眾參加，不到14天，就有四位學員通過全部的考核關卡，成為首批出線的O2O「科技月嫂」。業者強調，專業月嫂到府照護並且幫忙料理專業月子餐，符合許多新手爸媽的期待，未來也將每月持續開課，歡迎有志成為月嫂民眾報名參加。 國內數位化課程業者推出線上直播教學，培訓「科技月嫂」，打造全方位月嫂人才發展計畫。圖／勝典科技提供 國內數位化課程業者推出線上直播教學，培訓「科技月嫂」，打造全方位月嫂人才發展計畫。圖／勝典科技提供