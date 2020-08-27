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為開學備戰！PChome 24h購物、生活市集口罩補貨到
下周起各級學校將陸續開學，為了加強防護措施，不少家長忙著為家中小孩添購兒童口罩，PChome 24h購物積極進貨上架口罩商品，將於8月28日下午3點開賣匠心、環保媽媽、台灣國際生醫等各式品牌的兒童口罩，消費者將可於購買完成後24小時內收到口罩商品。
PChome 24h購物8月28日下午3點開賣的包括匠心兒童3D立體口罩50片盒裝2入組，售價680元；匠心兒童3D立體口罩50片盒裝＋美琪抗菌洗手隨身組，售價539元；美國Easy-O-Fit立體口罩30片盒裝2入組，售價499元；美國Easy-O-Fit立體口罩30片盒裝＋美琪隨身組＋立得清酒精擦濕巾，售價529元；台灣國際生醫兒童醫療口罩50片盒裝＋75％酒精噴霧500ml，售價630元；勤達兒童醫用口罩50片盒裝＋75％酒精噴霧500ml，售價630元；環保媽媽兒童平面醫用口罩50片盒裝，售價638元；環保媽媽幼幼平面口罩50片盒裝，售價688元。
生活市集開賣「美德手術防護口罩」，單盒綠色款50片裝，共有1盒、2盒、4盒、8盒等4種組數可選購，等同一次最多可買到8盒共計400片口罩，不限消費金額全面免運費，下單後將陸續出貨。此外，生活市集也同步祭出口罩限時特賣下殺活動，即日起至8月28日於每天中午12點至下午1點、晚上9點至10點的兩大流量高峰時段，限時限量推出每組兩盒特價598元的「美德手術防護口罩」，每一時段限量50組。生活市集「口罩補貨到」專區囊括各式醫療口罩、一般拋棄式口罩、兒童防護口罩等，也持續銷售「順易利3D醫用口罩」、「順易利成人醫療級口罩」、「威欣利手術用醫療級口罩」等口罩國家隊商品。
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