為開學備戰！PChome 24h購物、生活市集口罩補貨到

下周起各級學校將陸續開學，為了加強防護措施，不少家長忙著為家中小孩添購兒童口罩，PChome 24h購物積極進貨上架口罩商品，將於8月28日下午3點開賣匠心、環保媽媽、台灣國際生醫等各式品牌的兒童口罩，消費者將可於購買完成後24小時內收到口罩商品。

PChome 24h購物8月28日下午3點開賣的包括匠心兒童3D立體口罩50片盒裝2入組，售價680元；匠心兒童3D立體口罩50片盒裝＋美琪抗菌洗手隨身組，售價539元；美國Easy-O-Fit立體口罩30片盒裝2入組，售價499元；美國Easy-O-Fit立體口罩30片盒裝＋美琪隨身組＋立得清酒精擦濕巾，售價529元；台灣國際生醫兒童醫療口罩50片盒裝＋75％酒精噴霧500ml，售價630元；勤達兒童醫用口罩50片盒裝＋75％酒精噴霧500ml，售價630元；環保媽媽兒童平面醫用口罩50片盒裝，售價638元；環保媽媽幼幼平面口罩50片盒裝，售價688元。