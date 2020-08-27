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市售農產品農藥殘留不合格率近一成 小葉菜類最多

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
食藥署提醒民眾選購蔬菜水果時，盡量挑選具產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者。本報資料照片
食藥署提醒民眾選購蔬菜水果時，盡量挑選具產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者。本報資料照片

市售農產品每十件就約有一件農藥殘留不合格。衛福部食藥署公布今年5、6月市售農產品農藥殘留監測，總計抽驗838件農產品，進行381項農藥殘留檢驗，有81件不符合規定，不合格率9.6％。農產品不合格產品的販售地點，包括頂好、全聯、楓康、家樂福等多家知名超市與地方農會。

衛福部食藥署與地方衛生局抽驗結果顯示，乾豆類、小葉菜類、根莖葉類等12項品項中，以小葉菜類被驗出農藥殘留的件數最多，高達30件。

食藥署南區管理中心科長楊千慧表示，主要是因小葉菜類的種類繁多，包括九層塔、青蔥等皆屬之，加上小葉菜類屬高風險品項，列為加強抽驗對象，因此不合格件數也相對較多。

抽驗結果也顯示，屏東東港鎮農會生鮮超市的九層塔被驗出八種農藥殘留不符規定，包括三種不得檢出的農藥賽芬胺Cyflufenamid）、滅脫定（Ametoctradin）和安美速（Amisulbrom）；金門金莎大賣場的蔥被驗出不得檢出的農藥賽氟滅（Thifluzamide），農藥加保扶為標準值4.15倍；台東家樂福的九層塔被驗出農藥撲滅寧（Procymidone）為標準值2.21倍。

楊千慧表示，本次抽查主要針對已在市面上流通的農產品進行查驗，抽驗地點包括傳統市場、大賣場及火鍋店等，其中傳統市場不合格率為10.32％，多於賣場不合格率7％。

不合格產品已要求下架，並責成地方政府衛生局處辦，要求追查源頭、移交農政單位依法進行農民用藥輔導等源頭管理措施。

食藥署提醒民眾選購蔬菜水果時，除了選擇當季蔬果外，盡量挑選具產銷履歷、CAS優良農產品等可溯源農產品標章者，提升攝食安全。此外，蔬菜清洗時，建議以流動清水先浸泡再沖洗，再截切；水果則以水沖洗後，再去皮食用；至於花草茶飲料，則建議將第一泡茶水倒掉，均有助於去除殘留農藥。

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