北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

中央氣象局發布豪雨特報，西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台北市、新北市、基隆市、台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，宜蘭、彰化以南至嘉義地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

今天至明天清晨西南風增強，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區易有短時強降雨，北部、東北部、東南部地區及澎湖 、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

台北士林區發布一級淹水警戒

【記者楊正海／即時報導】

受到西南風影響及對流雲系統發展旺盛，中央氣象局已針對台北市發布豪雨特報，台北市政府指出，北市士林、北投、文山區目前都有對流系統發展移入，預估時雨量可達40毫米，水利署並已發布士林區一級警戒、中山區二級警戒，請民眾多加注意。