為神豬落淚 吳思瑤：應停止不人道虐養

民進黨立委吳思瑤今天為神豬不人道飼養，舉行請命記者會。吳思瑤呼籲，政府應依「動物保護法」開罰，並透過補貼等方式協助民間轉型，不要再用活體豬隻，改採其他創意方式取代神豬競賽；看到神豬被強制灌食影片時，吳更為此現場落淚。

吳思瑤指出，民間信仰與保護動物都是重要的課題，沒有誰優於誰，所以探討這個長久未解的議題，用法律來當作標準，應較為公允中立客觀；根據動保法規定，不論同伴動物、經濟動物或實驗動物，都不允許以非人道的方式來對待，而神豬的飼養、宰殺過程，只要是有血有肉的人，都可以輕易辨別這是人道或不人道，是合法或違法。

吳思瑤說，動物不會說話，所以必須為牠們發聲，「我相信，不論是英靈或神祇都擁有慈善之心，誠心的祭拜是不需要虐待動物的」。

台灣動物社會研究會研究員寸舫筑表示，為讓豬隻超重得獎，業者不僅限制其活動空間，並一天灌食18至36公斤過量食物，甚至強迫進食，許多神豬都胖到四肢變形癱瘓，無法自主進食，相當不人道。

研究會法律顧問、律師林宗穎表示，政府始終迴避神豬慘遭不人道宰殺、痛苦致死的問題，且過去17年來，農委會與地方動保主管機關，從未開罰過任何案件，這方面應更積極改善。