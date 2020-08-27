全國路口安全大執法9月1日上路 林佳龍：強化行人優先概念

近來交通事故頻傳，不少事故是車輛未停讓行人通過所導致。為此，警政署9月1日起，將針對全國路口安全進行為期一個月的大執法，未停讓行人最高開罰3600元。交通部長林佳龍今則是在臉書上表示，強化行人優先的觀念，刻不容緩。

林佳龍表示，近年行人車禍死亡人數攀升，去年達到458人，交叉路口行人事故為209人。事故肇因以「車輛未注意車前狀況」、「搶越行人穿越道」，及「行人未依規定行走行穿線、地下道、天橋而穿越道路」為前三肇因。

林佳龍說，下了車，每個人都是行人，都會期盼更安全的用路環境。提醒駕駛朋友，通過路口務必「擺頭」確認有無行人，停讓行人優先行。行人通過路口也請加快腳步，千萬別當低頭族。

林佳龍表示，除了全面檢討易肇事路口標誌標線、從法規面修正導入友善行人設計，他也跟內政部長徐國勇討論決議，9月1日起，鎖定汽機車未停讓行人的違規大執法，提醒駕駛朋友留意。