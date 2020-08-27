胃食道逆流火燒心 媽媽歌后林喬安勇敢照腸胃鏡

三立紅人榜媽媽歌后林喬安多年來一直有胃食道逆流情形，連帶有火燒心困擾，衝上喉頭的灼熱感甚至會影響歌喉與聲帶，最近她到彰化縣員生醫院進行3D立體胃腸鏡檢查後，醫生除了建議她飲食需要正常，才能解決胃食道逆流問題，也幫她夾除大腸瘜肉，讓她對自己的健康更安心。

林喬安說，一開始要做腸胃鏡其實很害怕，但又想要勇敢一點面對自己的腸胃問題，因為胃食道逆流問題已困擾她一段時間，此次她來體驗3D腸胃內視鏡檢查，還能夠戴上3D眼鏡了解自己的食道、胃部的狀況，更了解自己腸胃的健康狀況。

員林市員生醫院胃食道逆流中心主任吳文傑說，飲食習慣不良的人經常會有胃食道逆流問題，林喬安因為要照顧孩子與四處上通告，有時甚至一天的第一餐在半夜才吃，壓力與生活作息不正常，的確需要好好檢查，找出病因。

吳文傑說，林喬安進行3D腸胃鏡檢查後，也夾除了大腸的扁平性瘜肉，大腸瘜肉除了和體質有關，抽菸的人特別多息肉，或有大腸癌家族病史者，都可以提早來做大腸鏡檢查，或是先做糞便潛血檢查，才能早期發現。