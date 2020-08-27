中華醫大引進高解析眼參數檢測、電腦斷層掃描今天啟用

中華醫事科大為視光系引進第三代眼部生理期人工水晶體參數檢測儀、高解析度電腦光學掃描儀，今天啟用，有助培養驗光師更專業技能，增進職場就業競爭力。

視光系主任陳坤祥表示，這次啟用的第三代人工水晶體參數檢測儀，可觀察測量眼睛各部分結構包括眼軸長度、前房深度、水晶體、視網膜、瞳孔、角膜曲率及厚度等數據， 用在計算人工水晶體植入能有最精確的測量數據，圖像功能可取得鞏膜血管，再結合角膜弧度主要軸線顏顯示，得到最精確的數據。

他說，高解析眼部斷層光學掃描儀則是以精細的空間尺度，對眼睛前房後房檢查，是非接觸高分辨率顯像設備，可用於角膜、視網膜、神經纖維層、黃斑部和神經盤檢視，軸向斷層以及3D成像測量，將視網膜中的神經纖維和黃斑部數據與正常的資料庫數據比較。