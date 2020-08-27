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雨彈來了！ 西南風加對流雲系 18縣市豪雨大雨特報
中央氣象局針對18縣市發布豪雨、大雨特報。受到西南風影響及對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北、東北部、彰化以南至嘉義地區及各地山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。
今天至明天清晨西南風增強，中南部地區有陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，尤其南部山區易有短時強降雨，北部、東北部、東南部地區及澎湖 、金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。
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