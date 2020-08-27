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疲倦頭痛可能是身體發炎警訊 營養師籲改變飲食習慣

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照
手搖飲料示意圖。聯合報系資料照

現代人生活忙碌，生活緊張易造成疲倦、頭痛、腰痠背痛、過敏等，衛生福利部桃園醫院營養師洪凱婷提醒，這些都是身體處於發炎狀態的警訊，降低身體慢性發炎反應，可從飲食方面著手。

身體處於慢性發炎反應時，許多人會吃止痛藥來舒緩症狀，但治標不治本，洪凱婷說，在飲食方面可以嚴守6大要點，包括少碰手搖飲、勿食用反式脂肪食品、勿過量飲酒、少食用精緻榖物、 勿以市售果汁，取代新鮮水果、攝取含Omega-3脂肪酸食物。

洪凱婷指出，市售手搖飲都添加不少糖，攝取過量的糖會使身體發炎指數升高，進而造成身體發胖，據衛福部國健署國民飲食指標，精緻糖熱量不可超過每天總熱量的10%，以60公斤的男性為例，一天總熱量需求1800大卡，換算糖量不可超過45g，一杯700CC全糖的珍珠奶茶就超過了攝取上限。

反式脂肪已被研究證實會增加心血管疾病風險，洪凱婷點名，早餐店的麵包、吐司會添加烤酥油、瑪琪琳，油條、燒餅、乳酪餅、炸薯條、爆米花、餅乾等都可能含有反式脂肪，在選購時應注意食品上的營養標示。

洪凱婷說，成年女性每天以1個酒精當量為限，相當於啤酒375CC或白蘭地40cc；成年男性每天以2個酒精當量為限，適量飲酒有益身體健康，過量飲酒易會引起身體發炎反應。

少食用精緻榖物，如白麵條、白米飯、白吐司、白麵包、玉米穀片都是精緻碳水化合物，洪凱婷建議，可選擇未精緻全穀雜糧類，如糙米、紫米、燕麥紅豆、綠豆、地瓜等高纖全穀雜糧類，不僅吃進更多的營養且有效保護健康。

另外，洪凱婷表示，市售果汁含糖量高，不可以此取代新鮮水果，更要攝取含Omega-3 脂肪酸食物，如鮭魚、鯖魚、秋刀魚、生蠔、淡菜；植物性食物有亞麻籽、核桃等都是最佳來源。

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