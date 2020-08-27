彰化以南持續豪大雨 氣象局：北部午後也有大雷雨

最近兩天台灣持續受到西南風影響，天氣不穩定。中央氣象局說，持續針對彰化以南地區發布豪、大雨特報。北部、東北部午後也要慎防大雷雨。

氣象局課長林柏東說，彰化以南地區目前持續發布豪、大雨特報，南高屏達豪雨等級。雨量現狀來看，彰化以南普遍出現降雨，沿海地區有對流移入出現短時強降雨，高屏山區雨量也持續增加中。

林柏東說，昨天零時到現在，高雄市累積逾400毫米，台南、屏東也有300毫米，這些區域的朋友要特別留意。

林柏東說，雷達回波圖來看，西南風影響台灣天氣不穩定，只要有激發機制對流就能發展，目前海上有對流長起來逐漸移動到陸地，南高屏山區對流旺盛，降雨持續累積。

林柏東說，南海到海南島其實是低壓區，也是不穩定區域，未來朝北移動，往北移動同時對台灣影響還是有。台灣海峽今天白天持續不穩定，西半部地區受到影響也有降雨情形發生。

至於未來降雨趨勢，林柏東說，白天一整天中南部都有比較多降雨，尤其高屏山區降雨會快速累積，會有豪雨左右雨量。晚上降逐漸減緩，強降雨區域有縮小趨勢，沿海地區還是有對流從海上移進來，仍有短時強降雨。

林柏東做出三點提醒，一是彰化以南留意強對流移入造成瞬間豪大雨；二為嘉義以南山區即刻起到晚上降雨持續累積；三是北部、東北部受西南風影響午後會有大雷雨發生。