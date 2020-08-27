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梅莎最快週六形成 恐達中颱等級 鄭明典示警：太強了不歡迎！

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「太強了不歡迎！」 鄭明典示警：下周有個大颱風

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，菲律賓東方熱帶擾動，最快明天生成熱帶性低氣壓，周六增強為今年第9號颱風梅莎，且強度不排除到中颱等級。圖／取自鄭明典臉書
中央氣象局說，菲律賓東方熱帶擾動，最快明天生成熱帶性低氣壓，周六增強為今年第9號颱風梅莎，且強度不排除到中颱等級。圖／取自鄭明典臉書

中央氣象局說，菲律賓東方熱帶擾動，最快明天生成熱帶性低氣壓，周六增強為今年第9號颱風梅莎，且強度不排除到中颱等級。中央氣象局長鄭明典在臉書表示，下周有個大颱風，希望它如模式預報一樣，遠遠的通過就好，這個颱風有點太大、太強了，不歡迎。

鄭明典在臉書PO出電腦預報圖，他說，感謝行政院大力支持氣象局預算，裡面大電腦更新，就是要做這種預報圖的進階版，為更高解析度。而將形成的第九號颱風梅莎，他說，「希望這樣遠遠的說再見就好」。

氣象局預報員張承傳說，菲律賓東方海面熱帶擾動，最快今天變為熱帶性低氣壓，不過以明天機率最大。周末有機會形成颱風，甚至未來會達到中颱等級。

至於今天南部雨勢，鄭明典說，上游低壓影響，雨型和昨天不同，但還是持續有回波移入；西南風還在增強，所以後續還有大雨，繼續監看。

中央氣象局上午10時5分持續發布豪雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

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