梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

菲律賓東方熱帶擾動，有機會形成颱風。中央氣象局說，最快明天生成熱帶性低氣壓，周六增強為今年第9號颱風梅莎，且強度不排除到中颱等級。至於第8號颱風巴威則已經登陸北韓。

氣象預報員張承傳說，最快今天菲律賓東方海面熱帶擾動有機會變為熱帶性低氣壓，不過以明天機率最大，現在正慢慢組織中。到了周末有機會形成颱風，甚至未來會達到中颱等級。

路徑方面，張承傳說，以往北通過琉球北上機率較大，屆時會在日本跟台灣中間通過，不過最後路徑還是要視形成位置而定。

雨勢部分，張承傳說，今天還是以西南風影響為主，中南部持續降雨，南部累積雨量有機會達到豪雨等級以上，且山區比平地機會大，北部、東半部則以午後雷陣雨為主。

至於該熱帶擾動若升級成颱風的影響，張承傳說，因為從琉球北上機率高，離台灣仍有點距離，周日到下周二基隆北海岸跟東半部受到外圍雲系影響，會有短暫雨，其他則是午後雷陣雨為主。

根據氣象局資料顯示，今年第8號颱風巴威，目前仍是中度颱風姿態，今天凌晨2時中心位置在北緯37.0度，東經125.0度，以每小時46公里速度，向北北東進行。中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺，瞬間最大陣風每秒43公尺，七級風暴風半徑200公里，十級風暴風半徑70公里。

張承傳說，巴威颱風已經登陸北韓，強度會慢慢減弱。