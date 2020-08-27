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梅莎颱風將生成 彭啟明：最快下周一接近台灣東部海面
今年第9號颱風梅莎有譜？天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，周末要留意菲律賓東方海面，可能在周末有機會發展成為今年第9號颱風梅莎。
他說，目前仍維持低壓發展的階段，由於這區域的環境條件還不錯，預期在這一兩天會逐步成長為熱帶性低氣壓，周末成長為颱風，最快則是下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。
彭啟明說，現在從大環境條件來做的初步預估，可能等到周六日颱風生成，才會有較明確的路徑預測。由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，距離有多近仍有很高不確定性，尚難說影響東部區域的程度有多少，但至少預期下周一東部的風浪會較目前西南風的環境下，東部會增大不少。
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