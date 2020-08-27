網友關注的情人話題？約會模式AA制、上床情趣困擾多

七夕情人節剛過，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會合作，針對幾個重要的網路平台進行資料分析，看看這個月來，究竟有另一半的網友們在網路上都討論些什麼話題？討論熱度第一名是「約會模式與AA制」，情人們也愛討論「上床情趣與困擾」，還有「出軌」的問題。

台灣社會網絡學會理事長丁一賢表示，網友們討論的話題前幾名都圍繞在相處、約會模式、性愛、經濟議題上，前十名依序為「約會模式與AA制」、「相處與互動」、「上床情趣與困擾」、「婚姻問題」、「對方收入」、「外表/穿著」、「異國/遠距戀」、「出軌」、「曖昧告白」、「同性」。根據長期與學生互動的經驗，年輕人的確對日常互動、性愛問題及未來經濟有著較多的困擾，不少人勇於和朋友、師長、網友討論這類型的議題。

高雄大學社會網絡創新中心研究員、EMBA中心主任楊書成，針對這樣的結果提出近一步的分析，由於兩性平權觀念成為主流，所以在兩性的互動上，已經不再侷限於傳統觀念，因此在網路上針對約會議題的討論也頻繁出現AA制（各付各的）的討論，很多女生也願意自己付錢，這也和女性經濟愈來愈自主有關。

在前幾名當中，是否要走入婚姻、對方收入的討論，也反映現在年輕情侶的經濟壓力，甚至產生對未來的不確定性，而遲遲不敢走入婚姻；婚後與對方家人的相處、觀念差異，也是常被討論的話題。

而「上床情趣與困擾」與「出軌」，分列第三及第八名。前者包含各式各樣的床第問題討論，出現許多如口交、顏射、中出等露骨字眼，都可以看到現在年輕人的不忌諱與大膽，以平常心與健康的心態和同儕交換性愛心得；而在出軌方面，騙砲、試車、偷吃等也是網友熱烈討論的項目，代表年輕情侶關係不穩定、對愛情忠誠度下降的指標。