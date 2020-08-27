快訊

不只台積電護國效應 謝金河指它是下半年經濟表現關鍵

知本溫泉區金聯世紀酒店傳火警 房客緊急疏散無傷亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

禱告時中風 後期整合照護計畫助他1個月能走路

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉（右）替患者（非當事人）做理學檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉（右）替患者（非當事人）做理學檢查。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名62歲男性是虔誠教徒，日前跪著睡前禱告時突然無力倒地，家人嚇得將他送往急診，確診為出血性腦中風，接受藥物治療後救回一命，接著並進行「全民健康保險急性後期整合照護計畫」(Post-acute Care, PAC)，一個月內就恢復行走能力，連自行搭公車前往醫院復健也不成問題。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，鄭先生患有高血壓，家族也有中風病史，體型也偏壯碩，到院時體重高達113公斤，研判係因血管病變造成基底核出血，導致肢體偏癱，雖然救回一命，但後續需強化復健，才能回復病發前的狀態。

他指出，根據統計，腦中風患者14天、6個月及一年內的再住院率都高於一般疾病，因此為降低患者日後再住院或超長住院的機率，經藥物或手術治療待病況穩定後，可轉由復健團隊於治療黃金期內，透過PAC計畫，協助患者恢復自主生活的能力；除了腦中風以外，燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等也可使用此計畫。

周立偉說，相較於傳統健保住院，大多住28天就面臨轉院問題，腦中風患者透過PAC計畫，最多可接受長達12週住院復健治療，並視患者體能，一天最多可接受3至5次復健，同時會在計畫期間，每3周定期評估，視患者恢復狀況決定提早結案或繼續執行。

物理治療師石杏柔表示，該患者中風後造成肢體張力大，故其復健目標為誘發神經功能恢復，和重建步態行走和運動能力，安排每天兩次物理治療，透過橋式運動、練習坐和站，和搭配每天兩次職能治療，患者展現高度積極性，除了定時於復健中心復健外，其餘時間也在病房走廊練習走路，復健過程中也順勢瘦了近20公斤。

周立偉提醒，PAC計畫如同復健衝刺班，會先評估個案的學習能力、是否具備足夠體力，以及是否願意主動參與復健治療計畫，若失能程度太輕或太嚴重，都不適合加入此計畫。中風後復健是條漫漫長路，當計劃結案後，後續仍須於門診追蹤復建，才能早日恢復健康。

亞洲大學附屬醫院物理治療師協助患者（非當事人）走階梯復健。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院物理治療師協助患者（非當事人）走階梯復健。圖／亞洲大學附屬醫院提供

延伸閱讀

「步步驚心」皇阿瑪暴瘦疑中風　70歲劉松仁近況曝光

白冰冰健康亮紅燈 鼻血流不停、臉歪嘴斜險中風

北一女神蔡瑞雪設局陷害 無敵心機網罵爆：被氣到中風

64歲武打明星中風後輪椅度日　憔悴凹陷近照曝光

相關新聞

上午6時15分東部外海規模5.5地震 最大震度花東2級

中央氣象局發布小區域有感地震報告，今天上午6時15分，在基隆市政府東方148.1公里 ，位於台灣東部海域，發生芮氏規模5...

梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

菲律賓東方熱帶擾動，有機會形成颱風。中央氣象局說，最快明天生成熱帶性低氣壓，周六增強為今年第9號颱風梅莎，且強度不排除到...

梅莎颱風將生成 彭啟明：最快下周一接近台灣東部海面

今年第9號颱風梅莎有譜？天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，周末要留意菲律賓東方海面，可能在周末有...

網友關注的情人話題？約會模式AA制、上床情趣困擾多

七夕情人節剛過，國立高雄大學社會網絡創新中心與台灣社會網絡學會合作，針對幾個重要的網路平台進行資料分析，看看這個月來，究...

禱告時中風 後期整合照護計畫助他1個月能走路

一名62歲男性是虔誠教徒，日前跪著睡前禱告時突然無力倒地，家人嚇得將他送往急診，確診為出血性腦中風，接受藥物治療後救回一...

動物咖啡店納管？ 中央地方喬不攏

日前台北市一家浣熊咖啡店和台中「京葉馬場」兔樂園，發生放狗咬浣熊、任兔子喝髒水等現象，引起輿論撻伐。地方政府雖依「動物保護法」開罰、沒入動物，但是這類利用可愛動物招攬生意的商家，是否應納入「展演場所」管理，仍處灰色地帶。

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，西南風影響，昨天開始南部的雨勢，同時極端的降雨在台南、高雄到屏...

阿河之死催生動展法 全台僅2家通過

還記得六年前那隻由貨車上摔落街頭、重傷流淚的河馬「阿河」嗎？「阿河輓歌」揭示了動物展演、不當運輸及缺乏大動物醫療等陰暗面，催生出「動物展演管理辦法」。此法施行快滿一年，官商依舊牛步，目前全台拿到許可證的各式休閒農場、動物園等業者僅有兩家。何時對尚未通過審查的展演場所處分，農委會目前沒有腹案。

慎防豪雨成災！ 吳德榮：熱擾動發展模擬強度更甚巴威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，巴威颱風昨天中心風速曾達43米/秒，平今年最強紀...

台南高雄屏東豪雨！彰化以南至嘉義、台東山區大雨

中央氣象局今天清晨4時持續發布豪雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的...

旅遊補助加碼嗎 政院、交部隔空演哪齣？

安心旅遊補助經費即將告罄、不排除九月上旬提前結束補助的新聞，占據了各大媒體版面，引發許多民眾與業者的恐慌，擔心權益受損。不過，這套新聞更讓人關注的是，為什麼政府是用這種方式處理問題？

台北國際書展等三大展確定續辦 期待「報復性買書」

新冠肺炎疫情不明，多數國際大展被迫停辦。台灣因疫情穩定，包括十月的台北時裝周、台北國際藝術博覽會，以及明年一月的台北國際...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

女大生搭高鐵被當「逃票仔」 補票＋罰款氣炸：故意找碴！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。