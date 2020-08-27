禱告時中風 後期整合照護計畫助他1個月能走路

一名62歲男性是虔誠教徒，日前跪著睡前禱告時突然無力倒地，家人嚇得將他送往急診，確診為出血性腦中風，接受藥物治療後救回一命，接著並進行「全民健康保險急性後期整合照護計畫」(Post-acute Care, PAC)，一個月內就恢復行走能力，連自行搭公車前往醫院復健也不成問題。

亞洲大學附屬醫院復健部部長周立偉表示，鄭先生患有高血壓，家族也有中風病史，體型也偏壯碩，到院時體重高達113公斤，研判係因血管病變造成基底核出血，導致肢體偏癱，雖然救回一命，但後續需強化復健，才能回復病發前的狀態。

他指出，根據統計，腦中風患者14天、6個月及一年內的再住院率都高於一般疾病，因此為降低患者日後再住院或超長住院的機率，經藥物或手術治療待病況穩定後，可轉由復健團隊於治療黃金期內，透過PAC計畫，協助患者恢復自主生活的能力；除了腦中風以外，燒燙傷、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及衰弱高齡等也可使用此計畫。

周立偉說，相較於傳統健保住院，大多住28天就面臨轉院問題，腦中風患者透過PAC計畫，最多可接受長達12週住院復健治療，並視患者體能，一天最多可接受3至5次復健，同時會在計畫期間，每3周定期評估，視患者恢復狀況決定提早結案或繼續執行。

物理治療師石杏柔表示，該患者中風後造成肢體張力大，故其復健目標為誘發神經功能恢復，和重建步態行走和運動能力，安排每天兩次物理治療，透過橋式運動、練習坐和站，和搭配每天兩次職能治療，患者展現高度積極性，除了定時於復健中心復健外，其餘時間也在病房走廊練習走路，復健過程中也順勢瘦了近20公斤。