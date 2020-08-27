今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

天氣風險公司總經理彭啟明在臉書粉專「氣象達人彭啟明」表示，西南風影響，昨天開始南部的雨勢，同時極端的降雨在台南、高雄到屏東，都有顯著較大雨勢出現，氣象局已發布大規模或劇烈豪雨資訊。

最新清晨的預測在未來24小時雨量，台南市全區，高雄市平地，屏東縣平地150-250毫米，高雄市山區，屏東縣山區150-300毫米，嘉義縣全區，新北山區100-190毫米。他提醒今天在上述可能有較劇烈雨勢出現地區，尤其昨天部分區域已經下了250-300毫米，務必要提高警覺。

其他地方也要留意局部對流胞的發展，例如中部以北區域，或是北部，午後雷陣雨有機會發展起來，也有可能有零星局部較大雨勢。

彭啟明說，這波西南風，很多人覺得很像是颱風尾，因為巴威颱風沿著中國東岸北走到北韓，颱風中心在白天登陸，目前仍維持中度颱風等級，嚴重影響北韓，往中國東北方向移動，也很快減弱消散。

彭啟明表示，而原來的西南季風，也被這環流牽動，「整個西南風的強風軸幾乎是對準台灣」，除了有較強風勢，也帶來暖濕的水氣，配合上南部的地形，以及海陸風環流的對峙，讓南部的降雨早下、晚也下。

他說，雖有短暫空檔，但後續還沒有立即消散的時間，「今天會是這波雨勢可能最大時間，也有機會延續到深夜」，周五會稍緩和一些，要有較多的水氣減緩，可能要等到周六日，西南風會顯著減弱。

周六日南部的天氣緩和，其他各地也會顯著轉為夏季，偶有局部午後雷陣雨的天氣。

不過，他說，就要留意菲律賓東方海面，可能在周末有機會發展成為今年第9號颱風梅莎。目前仍維持低壓發展的階段，由於這區域的環境條件還不錯，預期在這一兩天會逐步成長為熱帶性低氣壓，周末成長為颱風，最快則是下周一會接近台灣東部海面，很類似過去從東方海面通過往北前進的颱風。

彭啟明說，現在從大環境條件來做的初步預估，可能等到周六日颱風生成，才會有較明確的路徑預測。由於生成位置可能距離台灣較近，最快影響東部海面也是下周一，距離有多近仍有很高不確定性，尚難說影響東部區域的程度有多少，但至少預期下周一東部的風浪會較目前西南風的環境下，東部會增大不少。