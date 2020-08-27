慎防豪雨成災！ 吳德榮：熱擾動發展模擬強度更甚巴威

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，巴威颱風昨天中心風速曾達43米/秒，平今年最強紀錄。

中央氣象局路徑潛勢預測圖顯示，巴威偏北北東加速，撲向北朝鮮及遼寧邊界一帶，上午起將迅速減弱。今、明兩天台灣持續受其引進的西南風影響，俗稱颱風尾；迎風面應慎防大量降水。

他說，今、明兩天迎風面南部、中部有強對流發展，應注意防範其所伴隨的劇烈天氣如雷擊、強風及瞬間強降雨及豪雨成災；其他地區也有局部陣雨或雷雨，以午後機率較高。今天北部24至35度、中部24至32度、南部24至32度、東部23至35度。

周六西南風減弱，但大氣仍不穩定，午後有局部陣雨或雷雨。他說，周日、下周一另一颱風的外圍雲系為北部、東北部帶來短暫降雨的機率，中南部午後仍有局部短暫陣雨或雷雨。

下周二、三西南風迎風面的南部、中部，清晨、午後有局部陣雨或雷雨的機率，背風面則是高溫炎熱的天氣。

他說，美國(GEFS)系集及歐洲(ECMWF)模式顯示，明天菲律賓東方海面有熱帶擾動發展，未來經過海溫高、風切小的環境，時間很長，故模擬強度更甚巴威。美國21次模擬路徑大致經琉球至宮古島一帶、東海、再轉向東北往韓國方向。由於颱風尚未形成，模式模擬有較大的不確定性，是否會調整得更接近台灣？是持續觀察的重點。