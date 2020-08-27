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台南高雄屏東豪雨！ 彰化以南至嘉義、台東山區大雨

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
中央氣象局今天清晨4時持續發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站
中央氣象局今天清晨4時持續發布豪雨特報。圖／取自氣象局網站

中央氣象局今天清晨4時持續發布豪雨特報，西南風增強影響，易有短時強降雨，今天台南市、高雄市及屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及臺東山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

今天至明天清晨西南風增強，南部地區有陣雨或雷雨，易有短時強降雨，並有豪雨或豪雨等級以上降雨發生的機率，中部地區及澎湖、金門有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，北部、東北部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，午後有局部大雨發生的機率，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天白天西南風逐漸減弱，中南部地區及澎湖有短暫陣雨或雷雨，仍有局部大雨或豪雨發生的機率，東南部地區及金門、馬祖亦有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

今、明兩天北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風；今天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率。

豪雨 蘭嶼 金門

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