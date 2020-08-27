台北國際書展等三大展確定續辦 期待「報復性買書」

新冠肺炎疫情不明，多數國際大展被迫停辦。台灣因疫情穩定，包括十月的台北時裝周、台北國際藝術博覽會，以及明年一月的台北國際書展，都確定將以實體展、線上展並行的形式恢復舉辦。文化部也將補助國際參展者的防疫旅館與檢測費用，希望吸引更多國際友人來台，爭取台灣在國際舞台的發聲權。

因應秋冬可能出現的另一波疫情，世界第一大書展法蘭克福書展縮小規模、僅剩歐洲業者參展；香港書展從7月延到10月、再延到12月，能否如期開幕仍是未知。台北國際書展日前舉行徵展說明會，發現出版社參展熱情不減，確定明年1月26日開展，主題國仍為南韓，無法來台的國際作家、出版人，則以線上形式參展。

台北書展基金會董事長林訓民表示，基金會對出版社進行問卷調查，問如果台北國際書展只有國內出版社參展，願意參加嗎？六成出版社表示願意。不少出版人認為，疫情期間民眾悶慌了，期待參加面對面閱讀活動，書展甚至可能出現「報復性買書」。

林訓民表示，明年台北國際書展規劃仍維持原規模，但走精緻路線，還將跟音樂、舞蹈等表演藝術跨界合作，打造全新閱讀體驗。國際攤位也維持原有實體攤位，林訓民表示，即使國際作家無法到場，也要「人不來書來」，並以線上座談的方式「線上見」。

面對疫情，執國際藝博會牛耳地位的巴賽爾藝術展本周剛宣布轉型主攻線上藝博會。台灣規模最大的藝博會—台北國際藝術博覽會，卻確定10月22日如期開幕。中華民國畫廊協會理事長鍾經新表示，目前確定有70多家國內外畫廊參展，文化部將補助國際參展者來台住防疫旅館和病毒檢測的費用。當各國際藝博會實體展紛紛取消改線上，台灣藝博會是否能趁機逆勢崛起，值得關注。

國際四大時裝週倫敦、紐約與巴黎皆取消實體走秀，僅米蘭實體與數位並行。「「2020台北時裝週SS21」近日確定10月6日在松山文創園區舉辦，兩場主題秀和16場品牌皆照常舉辦。文化部表示，已規劃線上直播各場秀活動，讓國際人士可即時透過網路觀看。此外還將設置情境沉浸式品牌直播間，搭配動態展示與國際買家ON LINE直播，以利於國際買家零時差採購。

至於台灣文化創意設計博覽會（台灣文博會）則確定取消。文化部表示，2020台灣文博會原訂4月於華山文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，受新冠肺炎影響確定停辦，相關策展主題及內容將由策展人朝延續深化之方向進一步研議後，提報「2021台灣文博會」籌備委員會決定。