台北國際書展等三大展確定續辦 期待「報復性買書」

聯合報 / 記者陳宛茜/即時報導
台北國際書展確定明年一月復辦，出版人期待出現「報復性買書」。記者陳宛茜攝影
台北國際書展確定明年一月復辦，出版人期待出現「報復性買書」。記者陳宛茜攝影

新冠肺炎疫情不明，多數國際大展被迫停辦。台灣因疫情穩定，包括十月的台北時裝周、台北國際藝術博覽會，以及明年一月的台北國際書展，都確定將以實體展、線上展並行的形式恢復舉辦。文化部也將補助國際參展者的防疫旅館與檢測費用，希望吸引更多國際友人來台，爭取台灣在國際舞台的發聲權。

因應秋冬可能出現的另一波疫情，世界第一大書展法蘭克福書展縮小規模、僅剩歐洲業者參展；香港書展從7月延到10月、再延到12月，能否如期開幕仍是未知。台北國際書展日前舉行徵展說明會，發現出版社參展熱情不減，確定明年1月26日開展，主題國仍為南韓，無法來台的國際作家、出版人，則以線上形式參展。

台北書展基金會董事長林訓民表示，基金會對出版社進行問卷調查，問如果台北國際書展只有國內出版社參展，願意參加嗎？六成出版社表示願意。不少出版人認為，疫情期間民眾悶慌了，期待參加面對面閱讀活動，書展甚至可能出現「報復性買書」。

林訓民表示，明年台北國際書展規劃仍維持原規模，但走精緻路線，還將跟音樂、舞蹈等表演藝術跨界合作，打造全新閱讀體驗。國際攤位也維持原有實體攤位，林訓民表示，即使國際作家無法到場，也要「人不來書來」，並以線上座談的方式「線上見」。

面對疫情，執國際藝博會牛耳地位的巴賽爾藝術展本周剛宣布轉型主攻線上藝博會。台灣規模最大的藝博會—台北國際藝術博覽會，卻確定10月22日如期開幕。中華民國畫廊協會理事長鍾經新表示，目前確定有70多家國內外畫廊參展，文化部將補助國際參展者來台住防疫旅館和病毒檢測的費用。當各國際藝博會實體展紛紛取消改線上，台灣藝博會是否能趁機逆勢崛起，值得關注。

國際四大時裝週倫敦、紐約與巴黎皆取消實體走秀，僅米蘭實體與數位並行。「「2020台北時裝週SS21」近日確定10月6日在松山文創園區舉辦，兩場主題秀和16場品牌皆照常舉辦。文化部表示，已規劃線上直播各場秀活動，讓國際人士可即時透過網路觀看。此外還將設置情境沉浸式品牌直播間，搭配動態展示與國際買家ON LINE直播，以利於國際買家零時差採購。

至於台灣文化創意設計博覽會（台灣文博會）則確定取消。文化部表示，2020台灣文博會原訂4月於華山文創園區、松山文創園區及花博公園爭艷館舉辦，受新冠肺炎影響確定停辦，相關策展主題及內容將由策展人朝延續深化之方向進一步研議後，提報「2021台灣文博會」籌備委員會決定。

疫情 台北國際書展 文化部

延伸閱讀

大林成都旅社獲文化部老屋保存經費 預計年底動工

文化部「第42次中小學生讀物選介」結果出爐 閱讀一份美好禮物

數學參考書分男女版 大陸出版社惹議致歉

數位時代出版已死？鄭麗君：出版是數位社會的戰略性產業

相關新聞

台鐵試車 普悠瑪擬暫停傾斜過彎 台北到台東多10分鐘

普悠瑪號前年十月在宜蘭新馬站過彎翻覆後，曾被爆出車輛實際傾斜角度，超過原廠聲稱傾斜兩度標準。台鐵雖要求日本原廠改善，礙於...

普悠瑪降速難救 台鐵員工：問題在材料

對於台鐵擬取消普悠瑪號過彎傾斜，台北往返台東的行車時間可能增加十分鐘，台灣鐵道暨國土規畫學會表示，如果普悠瑪取消傾斜機制...

他問台北飯店吃到飽該怎麼選？ 內行人秒選「這家」

許多台灣人都愛吃自助式吃到飽（Buffet），尤其五星級飯店的吃到飽餐廳更是受到廣大民眾的喜愛，每每有任何抽飯店自助餐禮券的優惠活動，總會吸引大批民眾參與，就是希望能在五星級飯店享受高檔食材的自助餐。對此，昨（24）日就有一名網友在PTT中PO文提到，自己手頭上剛好有易遊網的旅遊金，因此打算去飯店吃到飽餐廳好好享用，並列出幾家有名的飯店吃到飽，但卻不知道如何選擇，於是就好奇詢問廣大網友「台北吃到飽要選誰？」

安心旅遊加碼？ 蘇貞昌：錢花刀口上

安心旅遊補助經費可能在九月上旬提前見底，交通部長林佳龍緊急爭取加碼預算，盼能用到十月，但行政院態度相較保守。行政院長蘇貞...

近半農遊券沒用 下月還要推文旦券

農委會日前發放五百萬張農遊券，效期只到九月十七日，但截至前日統計，仍有高達兩百廿萬張尚未使用。農委會主委陳吉仲昨呼籲民眾...

換發數位身分證 首次領取免收費

內政部戶政司司長張琬宜昨表示，未來換發數位身分證後，第一次領取免收費，遺失或換發才要收取費用，拿毀損的卡體換發收取三百元...

4年無新增案例 非洲根除小兒麻痺

小兒麻痺正式在非洲絕跡！非洲上次傳出小兒麻痺案例已是4年前於奈及利亞北部。「非洲地區小兒麻痺革除認證委員會」25日宣布小兒麻痺野生株病毒正式從非洲消失，主要歸功於口服疫苗與各界醫療人員投入。 小兒麻

育兒、托育擬加碼補助 民團反對

衛福部研擬加碼育兒津貼及托育補助，育兒津貼從原本二千五百元加碼至五千元，托育補助從六千加碼至七千元。民團與學者齊聲反對補...

治淋巴白血病 CAR-T細胞療法 三總將臨床試驗

淋巴瘤及血癌主要治療模式為化療及免疫治療，雖五年存活率達六至七成，但三成面臨復發或難治療窘境。現今透過CAR-T細胞治療...

右肩不自覺抽動 竟是肺腺癌轉移

沒有抽菸習慣的59歲梁姓婦人，最近因為右肩經常不自覺抽動而就醫，經腦部電腦斷層檢查顯示，腦內有疑似轉移的腫瘤，進一步安排...

健康你我他╱苦瓜絲瓜都很清熱 七葉膽泡茶也不錯

我是個活力十足的人，不太怕熱、不怕流汗、也不擔心曬黑，睡覺不吹冷氣，電扇只吹牆壁，身體對於冷熱調節能力頗佳。喜歡吃當季食...

醫病天地／戴罩後遺症？ 4歲童構音異常

台中有名4歲小男孩近日上幼稚園，老師發現講話口齒不清，建議家長就醫，澄清醫院中港院區復健部主任趙明哲對小男孩進行發音評估...

熱門新聞

口罩限購1盒 孕婦指肚子「2人買2盒」店員神回應

氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

芋頭控暴動啦！全聯「芋」見幸福推12款夢幻甜點 超夯生吐司也入列

今晚起中南部恐大豪雨！ 鄭明典示警：不可忽視的降雨

台北市哪些路最陰？ 網友狂推「這路段」：有陰廟，真的怕爆

氣象局晚間8點啟動較劇烈豪雨作業 明南部恐大豪雨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。