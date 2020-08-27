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4年無新增案例 非洲根除小兒麻痺

台灣醒報 / 記者陳曉慈╱台北報導

小兒麻痺正式在非洲絕跡！非洲上次傳出小兒麻痺案例已是4年前於奈及利亞北部。「非洲地區小兒麻痺革除認證委員會」25日宣布小兒麻痺野生株病毒正式從非洲消失，主要歸功於口服疫苗與各界醫療人員投入。

小兒麻痺防疫行動

根據《英國廣播公司》報導，小兒麻痺病毒主要透過水源傳染，透過攻擊神經系統導致肌肉癱瘓，若影響到呼吸道肌群則可能致死。現存的小兒麻痺疫苗能防止死亡，但並不能夠醫治癱瘓。

WHO非洲地區執行長莫提表示，非洲因衛生環境落後，加上國內武力動盪，醫療團隊難以到達，因此直至25日才宣布根除小兒麻痺病毒。這次的根除能夠成功，除了仰賴口服疫苗價錢便宜且便於攜帶的特性，也要歸功來自國際扶輪社、蓋茲基金會、全球疫苗免疫聯盟等組織的醫療人員。

奈及利亞是最後一個仍有小兒麻痺病毒的非洲國家，如今已經四年未傳出任何感染案例，非洲95%的人口現都已經對小兒麻痺病毒免疫。

非洲防疫歷史

薩克博士於1952年研發出小兒麻痺疫苗，開始了非洲的防疫行動。1961年，沙賓成功製造出口服小兒麻痺疫苗，大幅加快了防疫推廣速度。1996年，小兒麻痺病毒在非洲大肆爆發，感染了超過75000個孩童，無一國家倖免，曼德拉因此推動「革除小兒麻痺」政策，動員上百萬醫療工作者前往各個村莊，加速疫苗傳遞各地區。

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