氣象局啟動劇烈豪雨作業 明雨勢最強降雨熱區看這裡

受到今天至周五清晨西南風增強影響，中央氣象局於今晚8時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於8時時30分舉行記者說明會，這也是今年繼梅雨季後第一次啟動較大規模或較劇烈豪雨作業。氣象局提醒，要注意強降雨導致災害。

氣象局最新預報顯示，西南風增強影響，易有短時強降雨，今夜至明天高雄市有局部豪雨或大豪雨發生的機率，台南市、屏東縣有局部大雨或豪雨發生的機率，彰化以南至嘉義地區及台東山區有局部大雨發生的機率。務必注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

氣象局預估，今晚8時到明晚8時，24小時累積雨量以高雄市最多，平地及山區各將來到200到340毫米；再來是屏東縣，平地來到150到250毫米，山區200到340毫米；台南市也不容忽視，平地及山區都有可能來到150到250毫米。

氣象局資深預報員劉宇其說，今天西南風影響主要出現在中南部沿海地區，今天凌晨高雄路竹有80毫米時雨量，今天0時至晚間7時止高雄岡山累積雨量已逾321.5毫米。伴隨明顯短時強降雨現象。北部山區也有明顯午後雷陣雨，新北市烏來時雨量來到70毫米，算是強度相當強。明天南部有豪雨等級降雨出現，中部也會有大雨等級以上。

劉宇其說，明天降雨會更不一樣，從雷達回波圖來看，環境仍然盛行西南風，大部分水氣從台灣海峽南部進來，預期西南風偏強狀況下會有一波波對流雲系發展移入台灣地區，今晚到明天凌晨台南以南降雨逐漸增多，白天下午甚至會由沿海地區到內陸方向移動，靠近山區也會有明顯降雨。除了中南部迎風面降雨，北部因為條件適合，午後也會有較大雷雨出現。

氣象局說做出三點提醒，一，西南風增強期間須留意短時強降雨、雷擊及強陣風等劇烈天氣現象；山區亦須慎防連續降雨造成坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區慎防淹水。

二，中小尺度對流系統的預測仍有其不確定性，請隨時留意氣象局發布之最新預報資訊。最後是周五前北部、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島沿海空曠地區及馬祖易有8至9級強陣風，各沿海風浪亦較大；明天基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海及恆春半島有長浪發生的機率，海邊活動應注意安全。