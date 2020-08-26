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最新藥價調整出爐 常用藥多調降、調升最多皆抗生素
衛生福利部全民健保署昨公布今年藥品支付價格年度例行調整結果，共有7237項藥品價格調降，78項調升，平均調幅為2.3%，預估可以減少藥費支出40.4億，10月起按照新藥價給付。以前十大常用藥品為例，只有一項抗腫瘤藥物沒有調整，其他九項藥品都調降。
另外，調降單價最多的前七名依序為免疫治療藥物、五款治療乳癌或卵巢癌的化療藥、一款腎癌治療藥，降幅從4376元到2567元。至於調升單價最高的前五名都是抗生素，調漲從219月到773元不等。
黃兆杰說，理想上藥價的成長幅度要與總額成長幅度相當，但隨著新藥引進和人口老化，藥費成長長會超過總額所核定的成長率。醫療費用的申報如果超過總額，會有浮動點值來控制，但由於藥費是一點一元，所以需要採取調整價格的方式，來控制藥費的成長率。調升主要是基於同成份、同規格、同價格的「三同」原則，因此低的為往上調，高的會往下調。
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