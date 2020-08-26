9月八醫材自付差額適用極端值上限 值僅學會健保署知道

健保署今公告9月1日起八大類自付差額醫材都將適用極端值為上限。醫審及藥材組表示，目前健保署並不打算公布極端值的數值，但各醫學會都知道相關數據，這也是醫學會自行訂定並且最後大家達成共識的數字。

醫審及藥材組表示，人工水晶體及塗藥或特殊血管支架之自付差額有公告過上限，6月8日本來公告另外六類也要制定上限。後來因為取消並決議都要採用新的方法，所以現在重新公告，八大類醫材9月1日起都是採用醫學會制定的極端值做為上限。

醫審及藥材組表示，目前不打算公布極端值，健保署也已經發函給所有超過極端值的醫療院所，希望院所在9月30日提出維持該價格之理由或完成修正。現在比價網還微調中，9月30日建制好之後，會採取動態修正，當醫院登載之價格若超過醫學會所訂之極端值，就會收到通知，請院所說明或更正。說明過後，經過健保署查證無誤，就能重新登載上去。

醫審及藥材組表示，這個極端值只有醫學會知道，民眾從比價網看不出來，健保署也不會公布，醫療院所如果登載時超過極端值才會知道。不過健保署會透過這個系統幫民眾把關。八大類的極端值都是醫學會所定的，為大家最後達成共識的數字。