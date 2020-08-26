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機車、柴油車汰舊換新數量達標 環署擬追加15億元預算
環保署今年編列20多億元經費，推動大型柴油車及機車汰舊換新補助，原預計今年汰換8萬輛老舊機車及6千輛大型柴油車，不過民眾申請數量超過預期，老舊機車已汰換13萬9246輛、柴油車9219輛，環保署表示，已向行政院申請追加15億元預算。
根據環保署規畫，今年底前申請機車汰舊換新，最高可獲得5000元補助，明年將降低為3000元。至於大型柴油車，110年12月10日前申請，最高可獲補助65萬元，110年12月11日後降低為60萬元。
環保署原預計今年汰換6千輛老舊大型柴油車，以及8萬輛老舊機車，結果半年就達標，截至目前為止統計，大型老舊柴油車汰換9219輛，老舊機車汰換13萬9246輛。
為讓汰舊換新「不斷炊」，環保署表示，已向行政院申請約15億元經費，持續讓民眾申請老舊大型柴油車及機車汰舊換新補助。
環保署統計資料，大型柴油車汰舊換新補助原本可減少8830.46噸空汙量，現在多出3219輛柴油車申請，可再減4737.54噸。老舊機車原本預計減量1155.93噸，現在預計可再減856.05噸。
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