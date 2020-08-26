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搭乘貓纜不只可逛動物園 本周六日還有假日市集

聯合報 / 記者胡瑞玲楊正海／台北即時報導
北捷於本周六日試辦假日市集。圖／北捷提供
北捷於本周六日試辦假日市集。圖／北捷提供

台北捷運將於本周六日試辦假日市集活動，並視試辦活動成果評估是否舉辦常態性假日市集，另外，9月起全國民眾於各縣市專屬日期內搭乘貓纜可享不限站數、每趟50元優惠，以及陸續推出「就想約你」系列活動。

貓纜動物園站遊客中心旁廣場將於8月29日、8月30日早上10時30分至下午17時30分，試辦假日市集活動，現場將以文創手作、特色小農、互動遊戲區等超過40個攤位。民眾逛完動物園後可至市集採購遊玩，再搭乘纜車至貓空及指南風景區欣賞台北夜景、品嚐在地山產佳餚與品茶。

此外，為回饋民眾支持，全國民眾在各縣市專屬日期內，持身分相關證件前往貓纜任一車站詢問處，即可購買50元優惠單程票1張；台北市民、全國滿65歲以上長者、6歲以上未滿12歲兒童、身心障礙者，只要出示身分證件，不分平假日皆享有同樣購票優惠。

貓纜 動物園 運將

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