京站攜手NTT DATA智慧防疫 獨家推出社交距離警示平台

新冠肺炎疫情在全球仍未減緩，中央流行疫情指揮中心也不斷呼籲，民眾出入八大類人潮擁擠或密閉場所時，務必配戴口罩。為了提供安全、安心賣場，京站時尚廣場繼1月底在美食街架設「透明隔板區」後，現在推出智慧防疫，獨家引進社交距離預警系統「Mimi警示平台」。

京站作為轉運站樞紐，來往人潮量多，疫情期間每日人潮量約有6萬人次。為落實社交距離，京站攜手全球資訊整合服務業者「NTT DATA」，透過AI人工智能機器視覺技術，推出社交距離預警系統Mimi警示平台，利用示警語音或屏幕指示，對消費者發出提醒與警示。

換句話說，Mimi警示平台可以即時監測並回饋，控管區域內人流數量，即時呈現區域密度情況，當區域人數達上限時，畫面會有警示紅字與語音提醒。NTT DATA營運長江宥蓁指出，因新加坡有規範社交密度，這套系統率先運用在新加坡超市、餐廳，台灣則在京站率先推出。

京站總經理柯愫吟表示，台灣防疫安全需靠大家來守護，目前先在一樓設置一台Mimi警示平台示範，後續視疫情需要與成效，再進一步與館內主要出入口加設。