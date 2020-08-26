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氣象局晚間8點啟動較劇烈豪雨作業 明南部恐大豪雨
中央氣象局稍早宣布，受到26日到28日清晨西南風增強影響，氣象局預計今晚8時啟動較大規模或較劇烈豪雨作業，並於晚間8時30分舉行記者會說明。
氣象局說，這是今年第二次啟動，上一次是梅雨季時。當水利署有二級開設，或是一定程度縣市傳出災情，或是預期出現豪雨或是大豪雨災情時就會啟動。
氣象局說，受到西南風影響，目前雨勢仍集中在南部，晚間會稍微和緩，深夜到明天清晨又會有一波進來，一路影響到周五清晨。
氣象局說，以明天雨勢最為劇烈，中南部首當其中，又以南部雨勢最大，高雄、台南、屏東不排除出現大豪雨等級降雨。
氣象局目前針對高雄市發布大豪雨特報；嘉義市、嘉義縣、台南市和屏東縣發布豪雨特報；新北市、桃園市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣和花蓮縣則是大雨特報。請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。
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