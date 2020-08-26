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農遊券剩22天到期220萬張還沒用 農委會9月再推文旦券

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
農委會主委陳吉仲今主持記者會，說明農遊券使用成果。圖／農委會提供
農委會主委陳吉仲今主持記者會，說明農遊券使用成果。圖／農委會提供

農委會發放500萬張農遊券，效期只到9月17日，剩下22天，但截至前日統計為止，仍有高達220萬張尚未使用。農委會主委陳吉仲今天呼籲民眾盡快消費，還宣布9月初將推出「文旦券」，發放、使用型態將與農遊券類似，若順利的話，將進一步應用在水產品及其他農畜產品。

陳吉仲今天主持農遊券成果記者會時指出，農遊券「絕對會有第二波」，再過一個多月就是中秋節，台南麻豆文旦已經開始陸續採收，正在研擬使用同一套農遊券的資訊化系統，優先應用在文旦產業上，預計9月初推出相關優惠、抽獎措施。

陳吉仲表示，不希望民眾只是為了農遊券到農漁會「一次性消費」，希望民眾繼續發現農漁會的優質商品。為協助小農找到更多通路，只要農漁會超市願意讓當地小農產品上架、標示溯源標籤，將全力協助農漁會擴建冷鏈設備或相關翻修經費。也希望未來各地農產品銷售，可以整合成一套配送物流。

農遊券7月15日開放使用，截至8月24日為止，總計消費約280萬張。輔導處長陳俊言表示，農遊券高達八成七用在雞蛋、米、鮮乳等農特產或伴手禮，其餘依序用在餐飲服務、門票、體驗活動及套裝行程。

農遊券設有「異地消費」機制，希望鼓勵民眾出遊，但據統計，超過五成民眾在本縣市消費，僅四成九跨縣市消費。陳俊言說，台南市以外的五都人口移到消費趨勢最明顯，新竹縣、嘉義縣等鄉村縣市達到消費磁吸作用。

目前還有220萬民眾尚未使用農遊券，陳俊言說，9月17日將截止使用，民眾可到全台2700多家農漁會超市、休閒農場消費。

陳吉仲 文旦 農委會 農遊券

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