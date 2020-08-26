兩廳院推共融平權 聽障觀眾有照應

「兩廳院將推出翻譯手語及逐字稿字幕服務聽障觀眾，還有不怕打擾別人的『輕鬆自在場』！」兩廳院藝術總監劉怡汝26日宣布，兩廳院下半場節目包括雲門舞集、唐美雲歌仔戲團、國光劇團皆推出口述影像場次，NSO等也推出無聲響、離場拘束的「輕鬆自在場」，持續打造多元、平等、包容的共融劇場。

營造共融歸屬感

「劇場是為所有人開放的，希望每個觀眾都能在這裡找到讓自己放鬆，或沉浸其中的所在。」劉怡汝強調，疫情讓突顯劇場人與人緊密相聚的可貴，「共融這條道路並不容易，感謝創作者、團隊和企業夥伴的陪伴與支持，讓我們覺得這件事做的沒有錯，接下來要歡迎更多朋友加入，一起享受劇場的迷人世界。」

劉怡汝說，去年起兩廳院引進國外行之有年的「輕鬆自在場」，這是近幾年國際間展現文化平權的表演型態，欣賞表演時不必介意不自主發出的聲響、無法久坐進出觀眾席也不需要擔心影響他人，「每個人，無論你擁有怎樣不同的狀態，都可以在『輕鬆自在場』裡身心放鬆、舒服的狀態欣賞演出！」

共融平權表演場次

兩廳院輕鬆自在場包括舞蹈空間舞團史派德奇遇記之《飛飛飛》、神秘失控人聲樂團《人聲FUN輕鬆》、玩弦四度《古典born爵士》、管風琴音樂家陳韵芬策劃的《一鍵鍾琴貝多芬》，以及NSO帶來的《現在您懂國家音樂廳了！》。

口述影像場次則有雲門舞集《定光》、無垢舞蹈劇場20年經典《花神祭》、唐美雲歌仔戲團《光華之君》，以及國光劇團《閻羅夢—天地一秀才》。《虛擬親密》及《十二碗菜歌》也挑戰情境字幕，服務聽障或需要無音條件的觀眾觀賞節目。演前導聆的AI語音辨識系統「雅婷逐字稿」也讓不同需求的觀眾都能透過即時字幕獲得完整的導賞體驗。

將推出《人聲FUN輕鬆》表演節目的「神秘失控人聲樂團」為兩廳院「共融平權」記者會唱開場。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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