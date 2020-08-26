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高記月底熄燈 永康商圈備蛋糕替業者加油

中央社 / 台北26日電

永康街「高記」餐廳因樓層違規使用，台北市政府要求8月底前改善。業者今天宣布月底熄燈，在地商圈準備蛋糕並附象徵70歲蠟燭替高記加油，也將協助業者在商圈找新店址。

台北市永康街70年上海點心老店「高記」餐廳，北市府建築管理工程處認定樓層違規使用，要求8月底改善，否則開罰、斷水斷電。

高記今天與永康國際商圈協進會共同召開記者會，提及月底會結束營業，新店址不排除考量商圈附近地點。

永康國際商圈協進會準備大型蛋糕，並附有象徵70歲蠟燭，替高記加油，商圈理事長李慶隆接受媒體聯訪時表示，不可能讓高記離開商圈，會以最快速度協助高記在商圈內找新店址。

高記第三代接受聯訪時說，許多客人捨不得高記，希望換地方繼續營業，感謝所有支持餐廳的客人及朋友，若開設新店，一定盡快通知客人，盼年底前找到新店址。

台北市建管處日前指出，永康街「高記」餐廳在民國107年10月間，經公安聯合檢查，發現餐廳整棟建築物原核准用途1樓為店舖，2、3樓為集合住宅，業者把1樓至3樓變更為餐廳，營業面積達656餘平方公尺，業者須申請變更使用執照，才符合建築法規。

建管處要求業者在今年8月底把餐廳回復成原核准用途，若未改善，可依違反建築法罰30萬元、斷水斷電。

建築 北市

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