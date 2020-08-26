高記月底熄燈 永康商圈備蛋糕替業者加油

被譽為奇幻文學之父的英國文學家托爾金（J.R.R. Tolkien），作品《魔戒》全球暢銷一億餘冊，被號稱二十世紀以來最壯麗的史詩巨作。小說中澎湃壯闊的背景，奇特而豐富的人物，帶領了全世界奇幻創作類型的發展及延伸，讀者所熟悉的飛龍、精靈、魔法、中土世界及國族歷史，全是受到他的影響。J·K·羅琳（J.K. Rowling）就曾說過：「到《哈利波特》寫到最後一卷時，我仍然堅持認為自己不會超越托爾金」。

2020-08-26 13:06