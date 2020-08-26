三總啟動CAR-T臨床試驗 9月起收20名淋巴性白血病患者

三軍總醫院今正式啟動「CAR-T細胞治療淋巴瘤臨床試驗」計畫，預計自9月起收案20名淋巴性白血病成年患者，根據先前人體臨床研究結果顯示，腫瘤完全緩解率達50%，治療副作用低，需一次治療，不需重複施打，可望是癌友的一大福音，更是國內癌症治療的重大突破。

軍醫局副局長蔡建松上午10時在啟動儀式表示，CAR-T細胞治療B細胞淋巴瘤在2017年由美國FDA全球首次批准上市臨床使用，但生產時間長、技術門檻高、收費貴，使得經濟狀況不佳的癌友因無力負擔，國內自主開發CAR-T 細胞治療產品確有急迫性與必要性。

過去淋巴瘤及血癌主要治療模式為化療及免疫治療，三總副院長、該計劃試驗主持人何景良表示，雖患者接受治療五年存活率達六至七成，但其中三成卻面臨復發或難治療窘境，如無有效藥物控制，存活率極低，但透過CAR-T細胞治療可有效提升病人存活率。

何景良說，CAR-T細胞治療，中文名稱為嵌合抗原受體T細胞療法，利用基因工程改造能攻擊癌細胞的T細胞，就如同在抗癌免疫細胞軍團中的T細胞，安裝了辨識癌細胞的GPS，只要CAR-T遇到病人體內的癌細胞，將會立刻辨識鎖定CD19表面抗原、啟動毒殺，消滅癌細胞。

何景良說，這次試驗將收案20名同意者，客製化CAR-T細胞的患者會在醫院端抽取自己的血液，進行白血球分離術，靠生物技術挑選出T細胞，進行基因工程，在T細胞插入會辨識癌細胞的CAR基因、大量培養。

何景良說，CAR-T療法可能會引起的副作用較少，多為拉肚子等反應，但也可能出現免疫風暴，因此，患者在輸入CAR-T細胞前，需要接受淋巴剔除性化療，將患者體內的T細胞殺光，降低自體免疫互殺。

何景良進一步說明，所以試驗者不能完全沒有體力接受化療，以免未接受治療前就被化療打敗，再將CAR-T細胞回輸到患者體內對抗癌症。據研究發現，只需輸回一次，細胞可以存活至少365天。

宇越生醫董事長秦嘉鴻表示，台灣每年約新增2500位相關病例，這些癌友迫切需要新式細胞治療藥物挽救生命。宇越生醫與三軍總醫院的合作試驗計劃，力拼於2025年取得上市許可並正式於醫療系統使用，進一步嘉惠淋巴瘤及血癌患者。