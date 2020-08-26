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華航公益籃球訓練營 攜手寶島夢想家力挺學童籃球夢

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
華航攜手寶島夢想家舉辦公益籃球訓練營，邀請球員吳松蔚、林俊吉與王柏智至桃園市中壢區自強國中指導籃球技巧，勉勵小球員勇敢追逐夢想。圖／華航提供
華航攜手寶島夢想家舉辦公益籃球訓練營，邀請球員吳松蔚、林俊吉與王柏智至桃園市中壢區自強國中指導籃球技巧，勉勵小球員勇敢追逐夢想。圖／華航提供

華航空防疫不忘公益，今天舉辦華航公益籃球訓練營，邀請寶島夢想家籃球隊當家射手吳松蔚、後衛林俊吉與中鋒王柏智參與，到桃園市中壢區自強國中指導籃球技巧，讓孩子們體驗正規籃球訓練，透過自身經驗分享，鼓勵他們勇敢追夢，讓籃球夢起飛。

華航說，桃園市中壢區自強國中自民國99年成立自強籃球隊，在長期缺乏比賽經費及訓練器材情形下仍努力不懈持續鍛鍊，參與大大小小籃球賽事，近期更奪下全國乙組聯賽桃園市冠軍、全國中學錦標賽冠軍等佳績。

華航說，身為桃園在地企業，深受自強籃球隊的熱情感動，主動贊助籃球、彈力繩、繩梯及訓練高低欄，給予球隊更完善的訓練器材，並邀請寶島夢想家籃球隊協助強化籃球基礎訓練，期待每個小球員球技更上一層樓。

華航說，為期一個半小時的訓練營課程，從漸近式體能訓練到運球與移動的協調性訓練，吳松蔚、林俊吉與王柏智開心帶領32位自強籃球隊球員滿場飛奔，並藉由小組與競賽互動，強化小球員們在籃球場上的表現。

華航說，每位孩子都非常珍惜這難得的學習機會，努力完成所有訓練動作，樂在其中。華航另規劃Q&A問答時間，也安排球員與校隊共進午餐，讓三位寶島夢想家球員分享自身經驗與籃球故事，勉勵小球員勇敢追逐夢想，透過華航公益籃球營活動滿載而歸。

華航 夢想 排球

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