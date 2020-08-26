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打斷手骨顛倒勇 嘉義長庚助受傷選手全運會奪金

中央社 / 嘉義縣26日電

就讀國立台灣體育運動大學的空手道選手黃俊賢，去年練習時左手食指骨折，經嘉義長庚醫院運動醫學中心診治，協助克服身、心理障礙，半年後即在全國運動會得金牌。

嘉義長庚醫院106年啟動「長庚運動醫學整合照護計畫」與南投旭光高中空手道隊合作，今年旭光高中在全國中等學校運動會勇奪空手道項目31面獎牌、總錦標第一名。校長何光明今天帶著選手到嘉義長庚醫院表達謝意。

畢業於旭光高中，目前是台灣體育大學4年級空手道選手黃俊賢也到場，他去年4月練習不慎受傷，左手食指骨折，嘉義長庚運動醫學中心主任許維修以微創手術治療後即短時間痊癒，10月就獲得全國運動會金牌。

黃俊賢說，感謝長庚運動醫學中心照護團隊的幫助，不僅受傷的手快速復原，也克服害怕再受傷的恐懼，才能「打斷手骨顛倒勇」；他正朝向西元2022年亞運奪金的目標前進。

許維修表示，一般人骨折至少3個月才恢復，但運動員恢復速度異於常人，不過選手受傷後，雖然身體復原了，心理狀態不一定會準備好，這時心理醫師與教練的介入，讓選手了解傷勢的進展，在不影響傷勢下維持訓練，就能克服心理的恐懼。

許維修表示，嘉義長庚運動醫學中心已從事多年運動科學的研究，運用多項精密儀器（如等速肌力測量儀及動作分析系統）測定結果，再結合骨科運動醫學、復健科、家醫科及精神科的專家，提出整合性運動傷害預防、診治、復健，可有效提升選手的運動水平。

長庚 嘉義 骨折

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