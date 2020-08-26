10月起7237項藥價調降 健保署估省40.4億

衛生福利部全民健保署昨公布今年藥品支付價格年度例行調整結果，共有7237項藥品價格調降，78項調升，平均調幅為2.3%，預估可以節省40.4億，10月起按照新藥價給付。

醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，調幅2.3%主要都由調降品項所貢獻，以用藥量最大的前十名藥品為例，十項中有九項是調降，一項未調整，例如常蟬聯年度用藥冠軍的抗血栓藥，今年就從36.1元調降到34.4元，降幅為1.7元。這次為2013年以來調降品項次少的一年，最少的一年是2014年，調降6821項藥品價格；最多的一年是2013年，調降7583項。

黃兆杰表示，由於往年藥界反應每年藥價調整都不知道幅度，對於公司財務預估造成莫大困難，需要透明可預測的制度，因此2013年開始試辦藥費支出目標制，前一年先計算隔年藥費支出目標值，如果隔年超過這個目標值，才會進行藥價調整，如此藥界就可以是先知道調整情形。

黃兆杰表示，去年藥品支出目標值是1623.1億，因為去年實際核付金額核付是1678.3億，超出目標之部分為55.2億，再扣除與廠商要價量協議返還之14.8億，因此今年藥價需要往下調整40.4億。健保署曾經調查過，因藥價調整後換藥的比例其實很低，僅約0.3%，因為醫院和廠商合約是簽一、兩年，藥價調整後會重新議價，但不會因此馬上換藥，民眾應不致擔心換藥潮。

黃兆杰說，理想上藥價的成長幅度要與總額成長幅度相當，但隨著新藥引進和人口老化，藥費成長長會超過總額所核定的成長率。醫療費用的申報如果超過總額，會有浮動點值來控制，但由於藥費是一點一元，所以需要採取調整價格的方式，來控制藥費的成長率。