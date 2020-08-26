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女大生搭高鐵被當「逃票仔」 補票＋罰款氣炸：故意找碴！

聯合新聞網 / 綜合報導
女大生控訴明明有提供學生證查驗，卻仍被站務人員強迫補票及罰款。 圖／聯合報系資料照（記者楊文琪攝影）
女大生控訴明明有提供學生證查驗，卻仍被站務人員強迫補票及罰款。 圖／聯合報系資料照（記者楊文琪攝影）

暑假搭乘大眾運輸出遊，購票時有些小規定要注意，否則很容易敗興而歸。有大學生高鐵回家時，在進站時被站務員攔下檢查證件，因學生證未蓋註冊章而被要求補差價和罰款，儘管她反覆強調學校免蓋註冊章，仍被加收五百多元，離譜經歷讓網友直呼「太扯」，更有多人分享相似經驗。

一位長榮大學的女大生在Dcard發文抱怨，近日與家人出遊，回程打算搭程高鐵返回左營，卻在進站時被站務人員攔下查驗學生證，並表示女大生的學生證因未蓋下學期註冊章，所以不能用學生票，要求她補差價及50%罰款共約550元。

女大生解釋「學校不會收學生證回去蓋章」，同時想補印、或出示電子版註冊費繳費證明以佐證學生身份，卻不斷被站務人員以「要蓋章」、「要出示繳費單正本」、「官方有說不看電子檔」拒絕，強調「沒辦法證明是學生，就沒資格用學生票，就是要補票跟罰款」，還要女大生「自己去高鐵網站上看規定」。最後受限時間問題，女大生只好付錢了事。

後來女大生查詢高鐵官網規定，發現學生證需蓋註冊章規定下，列明「免蓋註冊章」的學校，而長榮大學就在列表中。另外她也去電詢問客服「佐證是否必須出示繳費單正本」，也得到客服回覆「學生證要有遺失才需要看文件正本，你有帶學生證就不需要文件正本」，讓她氣得說「那個站務人員完完全全就是故意找碴針對我們！」

台灣高鐵學生票相關規定中，將長榮大學列在「免蓋註冊章」的學校之中。 圖／截自台灣高鐵官網
台灣高鐵學生票相關規定中，將長榮大學列在「免蓋註冊章」的學校之中。 圖／截自台灣高鐵官網

由於不少學生在使用學生票時都遇到類似狀況，該文立刻引起網友注意，紛紛支持女大生去檢舉、投訴該站務員，「我之前也是這樣，也有去服務台、客服吵，他們就是堅持自己是對的」、「我也有遇過一模一樣的事，明明我們學校學生證是不蓋註冊章的，但是當下怎麼解釋都沒用一直被當逃票仔」、「我大學時也遇過，而且死命拿出手機的繳費證明跟在學證明都沒有用。在車上被超大聲的罵到我繳錢為止……搞得我偷搭車一樣」、「我也是，超不舒服的。我那時候已經補完票，要下車還有人直接來點名我叫我下車，然後有兩個人也是像抓犯人一樣盯著我出站」、「傻眼什麼年代了學生證還在蓋註冊章，以後進高鐵是不是要附財力證明還是跟警局申請良民證才可以搭」。

另有熟知內情的人表示，「站務人員其實有免註冊章學校的小卡片，他們也會隨時更新補充」，並建議「先截圖官網那個免註冊章的學校，圈一下自己的學校，當站務或列車長刁難，可以自保，順便也可以記下他名字啊，高鐵有貼名牌又有掛吊牌，應該是不難看見」。

高鐵 大學生

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