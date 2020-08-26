《魔戒》作者托爾金作品 繁體中文版電子書首度上市

重返精靈與魔法的世界 走進全球奇幻創作的起點

被譽為奇幻文學之父的英國文學家托爾金（J.R.R. Tolkien），作品《魔戒》全球暢銷一億餘冊，被號稱二十世紀以來最壯麗的史詩巨作。小說中澎湃壯闊的背景，奇特而豐富的人物，帶領了全世界奇幻創作類型的發展及延伸，讀者所熟悉的飛龍、精靈、魔法、中土世界及國族歷史，全是受到他的影響。J·K·羅琳（J.K. Rowling）就曾說過：「到《哈利波特》寫到最後一卷時，我仍然堅持認為自己不會超越托爾金」。

聯經出版早在1998年，開風氣之先引進托爾金的《魔戒》作品，2001年《魔戒》改編電影全球上映，掀起全台奇幻文學的閱讀浪潮，並推出朱學恆的新譯版本，這套書短短三年就創造銷售八十六萬冊的佳績。

今年8月，托爾金逝世將近五十年，「新書」《貝倫與露西恩》繁體中文版上市，這是托爾金唯一的愛情故事作品，由其子克里斯多福．托爾金（Christopher Tolkien）耗費多年編彙父親創作手稿而成，此作品也是《精靈寶鑽》的故事源頭，中土世界三大傳奇之一。

藉由此次新作的出版，聯經出版為了日益增加的電子書閱讀需求，取得托爾金作品電子書授權，於8月26日在全台電子書通路隆重推出托爾金七部作品的繁體中文版電子書，包括：《魔戒首部曲：魔戒現身》、《魔戒二部曲：雙城奇謀》、《魔戒三部曲：王者再臨》、《精靈寶鑽》、《哈比人》、《貝倫與露西恩》、《托爾金奇幻小說集》，讓讀者完整擁有中土世界奇幻經典，持續點燃世代讀者們對架空世界的想像與熱情。

托爾金作品繁體中文電子書上市之際，聯經與Readmoo讀墨電子書舉辦「聯經出版全書系」，8月25日至9月24日期間，全品項單書85折、三書79折；並且同步推出「mooInk 系列閱讀器合購優惠價」：套書＋mooInk Pro 閱讀器，特價$15,999元、套書+mooInk Plus 閱讀器 +保護殼，特價$8,599元，套書+mooInk 閱讀器 特價$4,399元。此外，博客來9月8日前推出「聯經暢銷展」，紙書、電子書同享滿千折百，《托爾金中土世界奇幻經典套書》特價$1,399元，再享現折優惠。號召新舊讀者一起加入魔戒遠征隊，進入托爾金的魔幻世界！

托爾金作品電子書系列2020/8/26上市《udn讀書吧》